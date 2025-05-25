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健康“医”点通

世界甲状腺日｜守护甲状腺健康 从培养六大习惯开始

陈子源

2025年05月25日14:11 来源：人民网

5月25日是世界甲状腺日。甲状腺作为人体重要的内分泌器官，其健康与年龄、遗传、环境等因素密切相关，但更易被忽视的是日常习惯的影响。如何通过科学的生活方式维护甲状腺功能？为此，人民网采访了西安交通大学第一附属医院保健办公室主任、内分泌科副研究员王悦。

(责编：赵竹青、吕骞)




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