沪上阿姨发布《中国现制茶饮膳食营养升级白皮书》

全民营养周之际，沪上阿姨5月18日在上海发布了《中国现制茶饮膳食营养升级白皮书》(以下简称《白皮书》)。

《白皮书》由中营惠营养健康研究院编撰、中国营养学会的营养健康研究院指导，通过阐述合理膳食和膳食营养平衡对人体生长、免疫和健康的重要性，结合消费者日益升级和个性化的健康茶饮新需求，提出新茶饮营养升级方向和策略。

中国营养学会副秘书长、中营惠营养健康研究院执行院长王瑛瑶说：“希望《白皮书》为现制茶饮行业提供具有前瞻性、可量化的健康升级参考标准，推动新茶饮行业的发展。”

沪上阿姨集团CEO单卫钧表示，沪上阿姨将携手合作伙伴为消费者提供更多好喝健康的“每日健康+”茶饮产品。沪上阿姨全新升级的“超级果蔬茶系列”近期将亮相。

《白皮书》显示，2023年，现制茶饮占现制饮品市场规模的约50%。现制茶饮多以水果、蔬菜、乳制品、谷物等为原料。

基于现制茶饮的特点，沪上阿姨通过对果蔬原料种类的进一步丰富，膳食营养的合理搭配，升级果蔬茶饮中的膳食纤维含量，希望让消费者品尝到好喝又健康的果蔬茶饮。

沪上阿姨留意到，随着健康意识的提升，消费者除了在意茶饮的口感外，也更加关注原料本身的营养成分和含量，茶饮已从消暑解渴、味觉满足等传统的基础作用向精神愉悦和健康补充的功能过渡。

《白皮书》显示，影响消费者选择现制茶饮的核心因素是口感和风味，占比达63.0%，而重要因素中原料或成分的健康度占比达到了35.3%；尤其是职场女性消费群体，将产品的健康和功能属性作为对现制茶饮选择的主要需求，其中膳食纤维、维生素等营养元素的补充需求尤为突出。

沪上阿姨结合本次《白皮书》，全新升级推出富含膳食纤维的“超级果蔬茶系列”，包括羽衣火龙果高纤瓶、羽衣甘蓝纤体瓶、暗夜玫瑰发光瓶、苦瓜不苦去火瓶、芭乐树番茄发光瓶多款产品。

未来，沪上阿姨希望继续聚焦消费者的多元健康需求，将“每日健康+”作为产品创新的驱动力，携手合作伙伴为消费者带来更多健康茶饮产品。（郑莹莹）