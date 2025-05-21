“药洲”友谊之花，香越喜马拉雅

与一般想象中的雪域高原景致不同，来到西藏林芝米林市的沟沟谷谷，满眼都是烂漫的野花、茂密的丛林。

米林是著名的雅鲁藏布江大峡谷所在地。浩浩雅江穿越喜马拉雅，让南来的暖湿气流一路北上，带来充沛雨水和湿润气候。山峦沟壑间，雪莲花、灵芝等药物遍布，藏语“米林”意为“药洲”。1200年前，藏医药鼻祖、著有《四部医典》的宇妥·云丹贡布在此创办第一所藏医学校。藏医药在此发源，影响远至境内外。

当年，宇妥·云丹贡布远赴南亚多国收集整理民间医疗土方；如今，被崇山峻岭包围的尼泊尔村庄常有藏医来诊疗，中尼药材供应链平台建设如火如荼……往日画面、今朝新景，藏医药和“药洲”的文化交流与友谊之花，香越喜马拉雅，造福四方民众。

宇妥传人，让藏医药走出高原

上午10时，米林南伊珞巴民族乡一间教室里，贡布曼隆宇妥藏医学校的学生盘腿坐在藏式卡垫上，用藏语大声诵读《四部医典》，书上用藏文密密麻麻记满了要点。教室墙上，挂着标注藏文的人体结构图、穴位图和药材图。

在这里读书，学费和食宿费全免。学生们将在3年内学习藏医知识，通过考试后取得藏医专业职业高中毕业证和学历证书。20多年来，已经有800多名学生从贡布曼隆宇妥藏医学校毕业，在世界各地行医。

“《四部医典》是宇妥·云丹贡布用20多年时间完成的藏医经典著作。书中论述了人体解剖、生理、病理、诊断、治疗法则和药理等。在藏医学中，它的重要性相当于汉族医学中的《黄帝内经》。”坐在挂满藏医药唐卡的房间内，贡布曼隆宇妥藏医学校校长伦珠向记者介绍，“宇妥·云丹贡布不仅走遍西藏各地搜集和研究民间医方，还多次赴印度、尼泊尔等地，汲取国内外医药学精华，留下了许多与南亚邻国民众交往的故事。”

米林藏医药文化馆展示的图片描绘了当时的情景：尼泊尔国王哈达如患上肠胃顽疾，遵从当地名医医嘱却未见效。宇妥·云丹贡布应邀为国王把脉后诊断为寒性病，让国王适量食用盐和酒，不久就治愈康复。宇妥·云丹贡布还在克什米尔运用藏医外科器械疗法，对克什米尔大臣桑格白巴成功进行了脑颅外伤手术，并得到嘉奖。

凭借高超的医术和孜孜不倦的开拓精神，宇妥·云丹贡布展示了藏医在内外科、诊断学等方面的成就，推动了跨喜马拉雅医学交流与融合。如今，古老的藏医药在各方支持下，早已走出高原，不断焕发新生。藏医药浴法被正式列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，《四部医典》入选世界记忆亚太地区名录，藏医药的影响远播尼泊尔、不丹、印度、蒙古国、俄罗斯等国家和地区。

融入生活，成为文化交流纽带

尼泊尔若苏瓦地区，周边都是崇山峻岭。

在当地山民哈卡·盖勒的餐厅里，一面墙上悬挂着印有布达拉宫的大挂毯，另一面墙上挂有多幅冈仁波齐山的照片。“以前在边贸市场会有不少藏药，村子里也有藏医过来诊疗，我们是从小看藏医长大的。”哈卡·盖勒对记者说，“我妈妈今年80岁了。这些年她身体不舒服时，我就会带她去拉萨看医生。去年她经常感觉到心绞痛，藏医院的医生给她扎针治疗并配了药丸带回家服用，在饮食上也多番叮嘱，现在她的身体舒朗多了。”

“用藏药治疗疾病，就好像露水在荷叶上滚来滚去，带走了叶上的尘土，却不伤及叶的脉络。”接受记者采访时，多位藏医不约而同引用这个比喻来阐释藏医疗法的特点。

藏医治疗方法丰富多样，可归纳为饮食、行为、药物及外治等四大方法。根据疾病轻重，从注重日常生活饮食习惯、行为到药物及外治，治疗过程循序渐进，藏医治疗方法往往成为民众日常生活的重要部分。

“真的很舒服、很放松！”正在藏医院接受头浴疗法的扎西宗央饱受失眠困扰，“更年期感觉睡眠比较差，之前偏头痛发作时像有根铁丝从太阳穴穿到后脑勺，止痛片只能麻痹一会儿。医生将调好的药膏厚涂在我的头上，陶瓷罐里冒出热腾腾的蒸汽，把头部蒸得暖洋洋的，原本绷得像鼓皮的脑袋感觉突然就松开了，好像有人把缠在神经上的结一个个解开。做完头浴当夜，我就能睡整觉了。”

“藏医学很神奇，参观藏医院的时候我看到不少当地人在接受药浴、针灸、放血疗法，让我大开眼界。”北京外国语大学印度籍教师魏汉对记者表示，“下次有机会的话，我很想在西藏体验藏药浴。希望未来多一些讨论藏医药的国际会议在西藏举行，让世界更加了解这门古老的科学。”

以医为媒，藏医药文化旅游变身打卡热点，不少国内外游客学习藏医知识，优化饮食结构……古老的藏医药不但融入喜马拉雅地区人民的日常生活，也越来越成为文化交流的纽带和桥梁。

双向流通，“药洲”与藏医药走上更大舞台

有医必有药。藏药伴随着藏医，一同在雪域高原上传承发展。上世纪20年代，以坐苔为主要配方的西藏仁钦常觉丸，以麝香、珍珠、藏红花为主要配方的西藏如意珍宝丸，以奶制寒水石为主要配方的西藏坐珠达西等多种藏药传播至尼泊尔，广泛用于治疗肠胃炎、神经麻木等常见、多发疾病。

“我感觉藏药很适合尼泊尔人的体质。”尼泊尔商人苏吉特·巴布·什瑞斯塔对记者说，每逢季节更替，高海拔环境中从事高强度工作的人很容易患感冒，“今年春天我咳嗽了很久，看了很多西医都没有好透。路过药店时，我购买了藏药十味龙胆花颗粒，大概吃了两周就痊愈了。藏药副作用小、见效持久、治标又治本，我向身边的尼泊尔人都推荐了藏药。希望未来有越来越多藏药进入尼泊尔市场。”

藏药被越来越多的人认可，原因之一是现在藏药取材，已不限于“药洲”和雪域高原。目前，尼泊尔输华准入药材种类已达29种，其中诃子、没药等6种已实现由西藏口岸顺利进口。今年4月，在中国（拉萨）—尼泊尔经贸推介会上，有藏医药企业与尼泊尔卫生部达成合作意向，将联合尼方建设中尼药材供应链平台，推动灵芝、余甘子等药材双向流通。西藏甘露藏医药药材资源发展有限公司负责人达卓玛说，“我们计划联合尼方共建药材溯源体系，让藏药文化更好地走出中国、走向世界。”

在林芝米瑞乡姆多村，打开林芝天旺农牧产品有限公司展示厅储存藏红花的罐子，一股浓烈的香味扑鼻而来，六分药香，四分花香。

藏红花在不少人认知中是西藏特产，但其实是由希腊、伊朗等地经西藏引入中国的植物。新一代藏药人正努力培育西藏本地的优质藏红花，让“红花”真正姓“藏”。公司负责人陈兵雄说：“林芝的自然环境和气候非常适合藏红花的繁育，高海拔、大温差、强日照，生物活性强。经过多年努力，目前种球已进化至第九代，1000亩种植田及1000余平方米藏红花培育温室，每年总产量能达到600余公斤。近年来，公司赴迪拜、阿布扎比等中东国家城市参展，西藏产的藏红花色彩鲜艳、香味浓郁、花丝饱满，深受海外顾客肯定和喜爱。”

在雪域高原，藏医药对外交流佳话正不断书写。从“药洲”走向五大洲，藏医药也在不断扩大对外交流中走上更大舞台。

链接·西藏林芝

林芝市地处西藏自治区东南部，平均海拔3100米，素有“西藏江南”“雪域明珠”之称，内与云南毗邻，外与印度、缅甸接壤。依托区位优势，林芝积极融入高质量共建“一带一路”，扩大与南亚国家的经贸、文化合作，推动跨境贸易便利化措施落地。

近年来，林芝市举办“环喜马拉雅”国际合作论坛、巴松措国际漂流公开赛、黄牡丹藏医药文化旅游节等活动，通过“论坛+产业”“体育+文化”“生态+旅游”等多维模式，构建了以环喜马拉雅区域为核心的国际合作网络。这些活动不仅提升了林芝的国际形象，还推动了藏医药、高原旅游等特色产业的全球化发展，为西藏的开放型经济注入了新动能。

《 人民日报 》（ 2025年05月21日 17 版）