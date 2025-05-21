提升垃圾回收率，这些国家怎么做？

在巴西巴拉那州特莱马库博尔巴市，市民法比安带着4岁的儿子一起来到名为“好集市”的可回收物兑换点，将家里的牛奶盒、易拉罐等可回收垃圾交给工作人员，换回了香蕉、土豆、橙子等食品。“我们通过兑换活动领取了新鲜蔬菜水果，减少了家庭开支。我希望儿子从小就养成绿色环保的好习惯。”法比安说。

推动垃圾回收及资源再利用，关乎生态环境和人类社会可持续发展。联合国环境规划署官网公布的数据显示，全球每年产生超过20亿吨的城市固体废弃物，其中有45%没有经过“妥善处理”。如果不采取积极行动，到2050年这一数据可能增至38.8亿吨。近年来，巴西、印度尼西亚、意大利等国通过出台环保新举措、加强源头分类治理等，努力提升垃圾回收率，促进循环经济发展。

巴西——

鼓励回收兑换 发动社会参与

相关数据显示，巴西每年产生约8200万吨垃圾，但利用率相对较低。为改善这一状况，2022年巴西政府推出“国家固体废弃物计划”，提出到2040年年底将垃圾利用率提高至50%，并逐步关闭部分垃圾填埋场，通过堆肥、生物处理、能源回收等措施妥善处理垃圾。

在特莱马库博尔巴市，市政机构推出了“好集市”项目。目前已在全市设立26个兑换点，每3公斤的可回收垃圾能够兑换1公斤水果或蔬菜。2023年，该项目共收集2750吨可回收垃圾，并被运送至当地两家回收合作社进行后续处理利用。该市公共服务部门负责人毛里西奥表示，越来越多人认识到垃圾回收的重要性，2024年项目垃圾回收量同比增长30%左右。

在米纳斯吉拉斯州，一家名为“绿色矿业”的初创公司开设了“可持续解决方案回收工厂”，民众将可回收物带至工厂、分类称重后，便可获得现金奖励。自2021年创办以来，该工厂已收集并回收利用垃圾超过2300吨。在塞尔希培州，每年夏季都会在当地海滩推出垃圾收集项目，不少民众积极参与其中。

巴西废弃物能源回收协会的数据显示，巴西28个超过100万居民的地区产生了全国约56%的城市垃圾，如能充分利用这些垃圾，预计能为2700万个巴西家庭保障电力供应。2023年开始，该协会与巴西瓦加斯基金会开展合作，开设废弃物能源回收高级工商管理硕士课程，为相关行业人士提供培训。在圣保罗州，巴西第一座垃圾焚烧发电项目——巴鲁埃里垃圾发电项目正在建设中，建成后将收集周边区域产生的固体废弃物用于发电，有望满足32万人的电力需求。

印度尼西亚——

加强源头治理 发展回收产业

印度尼西亚北苏拉威西省首府万鸦老去年启动了“无垃圾河流”项目，在当地河流安装20道屏障，以减少进入布纳肯海洋国家公园的塑料垃圾。这些屏障被安装在河口位置，能够阻止垃圾流动并将其聚集在一处，工作人员会定期回收被拦截的垃圾，其中约20%可被回收再利用。预计这些屏障每年能够阻拦250吨垃圾排入水体，助力改善周围生态环境。

垃圾问题是印尼面临的严峻环境挑战之一。根据印尼官方发布的数据，印尼每年的垃圾堆积量达到6400万吨，其中768万吨是塑料垃圾。

为应对垃圾问题，2017年印尼政府颁布了旨在减少和处理固体废弃物的法规，2018年又出台针对海洋垃圾的法规，并设定了“2025年印尼清洁垃圾计划”，目标是到2025年年底将垃圾从源头减少30%，并将垃圾管理水平提高70%。

在全国多个地区，印尼开展了垃圾管理设施综合试点项目，通过设立临时垃圾处理站，对社区垃圾进行初步分类回收，提升垃圾处理效率。印尼不少社区推出“垃圾银行”项目，居民可在“垃圾银行”将可回收垃圾按重量兑换成现金或其他物品。

更多印尼企业开始投资固体废弃物再利用项目，如将塑料废弃物加工成混合沥青用于铺设道路，将塑料、纸张、织物、皮革等废弃物转化为固体燃料替代煤炭等。印尼国家发展计划部表示，政府鼓励发展垃圾回收产业，有望到2030年创建1000家新公司，吸收300万名劳动力，贡献200万亿印尼盾（1美元约合16415印尼盾）的经济产值，同时减少50%的垃圾产生量。

意大利——

强化法规监督 普及环保教育

在意大利中部城市列蒂的一家剧院内，数百名中小学生正饶有兴致地观看一场名为“神奇塑料”的戏剧演出：两名科学家形象演示了塑料的生产及回收利用过程。这场活动由列蒂市政府与意大利国家塑料回收再利用联盟等联合主办。列蒂市议会学校与文化专员莱蒂齐亚·罗萨蒂表示，演出在寓教于乐中提升了青少年对垃圾分类收集重要性的认知。

意大利于1988年首次就城市垃圾分类回收问题颁布相关法规，并在此后的立法中推出多项具体举措。意大利政府2022年推出的“国家经济复苏与韧性计划”中，与垃圾回收相关的项目达58个，总投资超过3.2亿欧元。意大利环境与能源安全部还开发建立了“国家废弃物可追溯性电子登记册”，向企业和民众公开相关数据，以加强对垃圾废弃物的监督。

意大利不少协会和组织积极参与资源循环利用工作。意大利国家塑料回收再利用联盟在全国多个城市设立塑料瓶压缩垃圾箱，目标是每月回收100万个塑料瓶。意大利国家电池与蓄电池协调中心目前在全国已设立超过1.3万个回收点，累计回收电池近940万公斤。意大利废弃电子设备协调中心则与各地音乐节主办方合作，在音乐节现场设立展台回收电子垃圾。

近年来，意大利民众更加自觉地进行垃圾分类处理，垃圾回收率呈上升趋势。意大利公共服务联合会等组织发布的最新数据显示，2023年意大利城镇垃圾产生量为2930万吨，人均垃圾产生量为496公斤；垃圾回收率为50.8%，较2022年增长1.6%。全国439家相关公司雇用了8.6万名工人从事垃圾分类行业，总营业额达130亿欧元。

（本报里约热内卢、雅加达、罗马5月20日电）

《 人民日报 》（ 2025年05月21日 15 版）