为什么只有小满，没有“大满”？

今年5月21日是小满节气。你知道小满的“满”是什么含义吗？

在北方地区，小满的“满”一般指冬小麦等夏熟作物进入灌浆期，籽粒渐渐饱满，但还没完全成熟。“小满小满，麦粒渐满”，正是形容这样的情形。而在南方地区，由于受季风影响，暖湿气流活跃，华南、江南等地区往往雨水增多，小满的“满”是指雨水丰盈。

关注二十四节气的朋友们可能会有疑问，小暑之后有大暑，小雪之后有大雪，小寒之后有大寒，为何小满之后没有“大满”？

从物候角度看，小满节气之后的芒种，指小麦籽粒饱满，长出尖尖的芒刺，等待收割。“芒种”一词体现了节气与农事活动的紧密联系，比“大满”更符合古人指导实际农事的需求。

小满的“满”，也饱含人们对雨水适度的期盼之意。对于农事活动来说，小满时节，如果雨水适度，会有利于作物丰收；雨水不足，则可能影响作物产量。但是，如果雨水太多，不仅对农事活动不利，江河还会有洪涝风险；所以，“大满”一词并不符合人们的期盼。

还有一种说法认为，不设“大满”节气，受到了中国传统文化的影响。“满招损，谦受益”“月满则亏，水满则溢”，将满未满、小得盈满的“小满”状态才是刚刚好，充分体现了二十四节气所蕴含的哲学思想。

小满，既是反映物候的节气，也是古人智慧的体现，彰显了中华民族尊重自然、顺应自然、保护自然的传统。

（作者为中国气象局正研级高级工程师，本报记者李红梅采访整理）

《 人民日报 》（ 2025年05月21日 13 版）