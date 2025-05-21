夏季，常见蚊虫如何应对

入夏，气温上升，蚊虫进入活跃期，给人们的生活带来不少麻烦。被蚊虫叮咬，轻则皮肤发痒、红肿、起疙瘩，重则可能导致皮肤溃烂、发热、淋巴结肿大，患上传染病甚至死亡。

蜱虫、隐翅虫、蚊子都是夏季常见蚊虫，如何防范它们的叮咬，若被叮咬又该如何处理？记者采访了医疗专家。

蜱虫叮咬后，别硬拉硬拽

每到夏季，户外运动者或经常从事园林绿化工作的人总会特别注意防范蜱虫。

蜱虫，在一些地方又叫“狗豆子”“草爬子”，主要呈圆形或卵圆形，背腹扁平，只有2至10毫米长，一般呈红褐色或者灰褐色，它们腿短、不会飞，因此活动范围不大。

目前，全球已发现的蜱虫有800余种，我国有记录的蜱虫就有100多种，它们喜欢生活在林木、草地、灌木丛等地方。

蜱虫一旦咬人就会释放麻醉物质和毒素，引发局部瘙痒、红肿、溃烂和发热等症状，严重时可能让人淋巴结肿大、面瘫、四肢麻木，甚至死亡。

武汉市中心医院皮肤科主任高英在坐诊过程中就发现有患者被蜱虫叮咬。“好在患者没有硬拉硬拽它，而是到医院寻求帮助。”高英回忆。

为什么被蜱虫叮咬后不要硬拉或硬拽？高英介绍，因为蜱虫的头和口器较小，被咬后如果硬拉或硬拽，容易将蜱虫的口器和头部残留体内，引发感染。

“如果被蜱虫咬了，可以用尖头镊子夹住蜱虫头部垂直向上拔出，但是这些操作要求比较精细，最好去附近的医院寻求医生帮助。”高英建议。

如何防止被蜱虫叮咬？高英提醒，在野外活动时，要尽量避免在草地、灌木丛、树林等环境穿行或长时间坐卧，多选择一些开阔或者干燥的路线。尽量穿长袖长裤，要把裤腿塞进袜子或鞋子里，防止蜱虫钻入。在皮肤裸露的地方或衣物上，要喷涂能驱除蜱虫的药物。

高英介绍，一般情况下蜱虫不会主动咬人，除非遇到威胁。户外活动结束后，需要重点查看腋下、耳后、头发等隐蔽且蜱虫爱叮咬的部位，检查是否有被蜱虫叮咬的痕迹，比如出现了新的“黑痣”。

“蜱虫还喜欢隐藏在猫、狗等宠物身上，如果带宠物去户外，回家后要及时给宠物洗澡，定期使用驱虫药物。”高英说。

遇到隐翅虫，挥走或吹走

华中科技大学同济医学院附属协和医院皮肤科主治医师朱今巾曾接诊一位患者，该患者被虫子叮咬后，将它拍死在皮肤上，导致了皮肤溃烂。

“这是隐翅虫引发的隐翅虫皮炎，在夏季特别高发。”朱今巾介绍，隐翅虫的毒液酸性很强，pH值为1至2，也被称为“飞行的硫酸”。如果没有被拍死，对人的影响不是很大；如果被拍死，毒液就会流出来，损伤皮肤。

隐翅虫，又叫“影子虫”“青腰虫”，外形像蚂蚁，黑黄相间，因翅膀难以被看见，得名“隐翅虫”。隐翅虫主要生活在田地、草丛、树林中，有趋光性。

朱今巾介绍，一般情况下隐翅虫不会直接叮咬皮肤，“如果它落在身上，或者飞进家中，千万不要拍，只需用纸巾等挥走或直接用嘴吹走。”

如果不小心在皮肤上拍死或捻死隐翅虫，该怎么办？

朱今巾说，要根据皮肤受损的程度判断。如果影响比较轻微，可以先用肥皂水或小苏打溶液冲洗伤口，在伤口处涂抹糠酸莫米松乳膏等皮肤外用药；如果伤口红肿、渗液明显，可以用小苏打溶液或生理盐水湿润皮肤，再涂抹皮肤外用药；如果伤口比较严重，出现脓疱、破溃等症状，可以在皮肤外用药的基础上再使用一些抗生素药膏；如果伤口瘙痒较为严重，还可以服用一些抗组胺药物；如果伤口十分严重、面积大，影响正常生活，甚至伴有发热症状，需要尽快去医院处理。

朱今巾提醒，感染隐翅虫皮炎的患者也不用过度担心，如果治疗得及时，一周左右就可以痊愈。

如何避免被隐翅虫伤害？朱今巾建议，在家中要注意关纱窗，睡觉要关灯；在户外穿好长袖长裤，夜间避免长时间点亮手机，以防吸引隐翅虫。

体温高爱出汗，蚊子的最爱

被蚊子叮咬后，大多数人经过一段时间能够自愈。高英表示，有些人被蚊子叮咬后局部反应较重，出现红肿、水疱等症状的，可外涂炉甘石洗剂或口服抗过敏药。

如水疱破溃须注意防止继发感染，可外涂碘伏、莫匹罗星软膏。如被蚊子叮咬后出现发烧、感冒、腹泻等症状，可能是被蚊子携带的病毒感染，应及时到医院就医。

即使处在同一个环境里，有的人很容易被蚊子叮咬，有的人却很少被蚊子叮咬，这究竟是为什么？

高英介绍，蚊子主要靠温度、气味和二氧化碳的浓度等来找人，那些体温较高、爱出汗、新陈代谢较快、呼出二氧化碳较多的人，容易被蚊子发现。

“儿童、青少年、孕妇以及运动之后的大部分人，经常被蚊子叮咬。相较而言，老年人、汗液分泌少的人不容易被蚊子叮咬。”高英说。

人们常说“蚊子叮人看血型”，这是否正确？

高英解释，蚊子并没有特定偏好的血型，这一说法可能源于人们的观察和推测，不少人信以为真，但并没有科学依据。

高英介绍，蚊子往往喜欢叮咬穿深色衣物的人。“蚊子喜欢较暗的环境，黑色、深蓝色、红色等颜色的衣物，相对而言更招蚊子。”高英说。

如何减少蚊子叮咬？

高英建议，一方面要保持生活环境卫生，既要经常清理居住环境的杂物堆、垃圾桶、水槽水桶等，也要注重个人卫生，经常洗澡。

另一方面要提前防蚊和除蚊，去户外活动时穿浅色衣物，提前涂抹或喷洒一些驱蚊药，如花露水、防蚊液，随手关好家中的纱窗、纱门等。

高英特别提醒，如果晚上使用蚊香、电蚊香片或者电蚊液等杀虫剂，房间需保持通风，长期在密闭环境中吸入蚊香，可能导致身体不适甚至中毒。

《 人民日报 》（ 2025年05月21日 12 版）