未来5年，城市将有这些新变化（权威发布）

近日，中办、国办印发《关于持续推进城市更新行动的意见》（以下简称《意见》），提出到2030年，城市更新行动实施取得重要进展。5月20日，国务院新闻办举行新闻发布会，住房城乡建设部等部门相关负责人介绍了有关情况。

有何变化？

推进好房子、好小区、好社区、好城区“四好”建设

住房城乡建设部副部长秦海翔介绍，实施城市更新行动，就是要推进城市结构优化、功能完善、文脉赓续、品质提升，推动城市高质量发展。

《意见》明确提出8项主要任务，包括加强既有建筑改造利用，推进城镇老旧小区整治改造，开展完整社区建设，推进老旧街区、老旧厂区、城中村等更新改造，完善城市功能，加强城市基础设施建设改造，修复城市生态系统，保护传承城市历史文化等。

秦海翔说，《意见》部署推进好房子、好小区、好社区、好城区“四好”建设，具有很强的系统性。其中，好房子建设主要是大力建设安全、舒适、绿色、智慧的好房子，同时加强既有建筑改造利用，努力把老房子、旧房子也改造成好房子。稳妥推进危险住房改造，加强老旧厂房、低效楼宇、传统商业设施等存量房屋的改造利用，推动建筑功能转换和混合利用。

城市不仅更加宜居，还将更具韧性、更为智慧。“十四五”以来，我国系统化实施城市基础设施更新改造。目前已累计建设改造各类市政管网50万公里，消除城市易涝积水点4800个，同时有超50%的地级及以上城市开展城市基础设施生命线安全工程建设，配套加装物联智能感知设备。秦海翔介绍，下一步将继续抓好“里子”工程，推进城市燃气、供水、污水、排水、供热等地下管网升级改造，因地制宜建设地下综合管廊。持续提升城市安全韧性，加快推进城市生命线安全工程建设，对城市市政设施进行实时监测、动态预警、有效处置，切实消除安全隐患。

怎么推进？

创新完善城市更新体制机制

城市更新主体多元、诉求多样，《意见》提出，创新完善以需求为导向、以项目为牵引的城市更新体制机制。

相关部门将采取哪些改革措施？

——抓体检，建立城市体检与城市更新一体化的推进机制。秦海翔说，做好体检工作，一方面要坚持问题导向，查找群众身边的急难愁盼问题；另一方面要坚持目标导向，查找影响城市竞争力、承载力和可持续发展的短板弱项。目前全国地级及以上城市已全面开展城市体检工作，下一步，住房城乡建设部将拓展城市体检的广度和深度，建立体检发现问题、更新解决问题、评估实施效果、推动巩固提升的闭环工作机制。

——抓规划，建立专项规划、片区策划、项目实施方案的规划实施体系。自然资源部总规划师张兵表示，自然资源部通过建立自然资源管理和国土空间规划“一张图”，加强存量资源资产调查，摸清数量、权属和利用情况，并落实“老城不能再拆”的要求，针对性开展城市内部自然和人文历史方面的空间要素调查，形成统一的底图底数。在“一张图”上推动完善调查、登记、权益、规划、用途管制、执法督查等全生命周期管理，畅通部门间数据共享，真正实现把资产管起来、让资源用起来、让城市活起来。“我们支持各地编制城市更新专项规划，健全‘定期体检、五年一评估’制度，持续对自然、人文历史等各类资源资产开发保护状况进行动态监测预警。”张兵说。

——抓落实，建立城市更新政策协同机制。《意见》在用地、财税、金融等方面明确了一系列支持政策。秦海翔表示，住房城乡建设部将会同相关部门建立政策协同机制，健全多元化投融资方式，引导经营主体参与，建立起政府引导、市场运作、公共参与的城市更新可持续模式。

如何支持？

强化资金、用地等保障

持续加大中央投资支持力度。国家发展改革委固定资产投资司负责人赵成峰介绍，“十四五”以来，已累计安排中央预算内投资超过4700亿元，支持城市燃气、排水等地下管网改造和城镇老旧小区改造、城中村改造等配套基础设施建设。2025年中央预算内投资专门设立城市更新专项，目前正抓紧组织计划申报和项目评审等工作，将于6月底前下达2025年城市更新专项中央预算内投资计划。同时，在“两重”建设超长期特别国债资金安排中，将继续对城市地下管网及设施建设改造项目给予支持。

探索建立可持续的城市更新模式。2024年，为引导部分大中城市探索建立可持续的城市更新模式，相关部门启动中央财政支持部分城市实施城市更新行动，首批确定15个城市。“一年多来，15个城市的基础设施品质显著提升，城市更新体制机制创新迈出坚实步伐。”财政部经济建设司司长郭方明介绍，今年，住房城乡建设部将和财政部再选拔第二批20个城市。

金融监管总局统计与风险监测司司长廖媛媛介绍，金融监管总局正制定专门的城市更新项目贷款管理办法。通过实施城市更新项目清单管理，明确金融机构贷款的条件和流程，引导金融机构更好满足城市更新项目的合理融资需求。下一步，金融监管总局将指导金融机构对照城市更新行动的具体要求，抓紧研究制定与之相配套的制度流程、业务系统和绩效评价体系。

针对用地问题，张兵表示，过去不到两年时间，自然资源部连续发布了4份规划政策指引，从优化核定容积率、鼓励用地功能转换兼容、推动空间复合利用等方面指导建立正负面清单制度，为地方指明完善政策的方向，留下探索空间。

记者手记

显力度，也要见精度

出政策、推试点、抓项目，住房城乡建设部会同相关部门拿出实招硬招，让大家看到了推进实施城市更新行动的决心。

每个城市的地域环境、发展阶段等各不相同，城市更新改什么、怎么改，需要在科学化、精细化上下功夫，显力度也要见精度。

见精度，要摸清家底、找准问题。这需要通过城市体检了解城市的“健康”状况，精准找到建设发展中的问题，为城市更新找准方向和重点。见精度，要尊重规律、分类施策。尊重和顺应城市发展规律、聚焦百姓急难愁盼问题，进而探索适合自身的可持续更新路径。

下足绣花功夫，精准施策实施城市更新行动，城市业态、功能、品质将不断提升，我们的城市生活将更方便、更舒心、更美好。

《 人民日报 》（ 2025年05月21日 04 版）