专家：青春期孩子情绪多变，提示注意6个苗头

人民网北京5月20日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍时令节气与健康（小满）有关情况，并回答记者提问。

北京儿童医院主任医师吴迪表示，青春期孩子情绪多变，如果出现下面这些“苗头”，家长就要引起重视，这个孩子可能出现了心理问题。

她说，首先是情绪方面，比方说情绪长时间处于低落状态，无故哭泣，或者情绪波动比较大，容易激惹、容易暴怒；二是行为改变，突然之间原来性格很开朗的孩子突然变得孤僻，不愿与人交流，不愿走到家外去跟同学、学校参与活动；三是作息紊乱，昼夜颠倒，白天睡觉，晚上不睡；四是出现自伤行为，如划手臂等；五是学习状态，原来是优等生，现在出现成绩大幅下降，对学习也失去兴趣，同时也不愿意上学；六是生理现象，不明原因的头痛、胃痛、食欲不振或者暴饮暴食，也就是躯体化症状。

吴迪表示，出现这些“苗头”以后，可以进行如下心理干预：

第一是认知行为疗法，帮助青少年自我觉察，比如他产生“考砸了我的人生就完了”这样的念头时，要让他学习自我觉察，是不是过度放大或灾难化思维，是不是有自我否定等消极思维模式；第二是通过正念与情绪的调节，引导孩子缓解焦虑。比如说通过练习呼吸的冥想，来缓解心悸、手抖；第三是艺术与表达性治疗，可以通过绘画、音乐或者戏剧等，疗愈难以言说的情绪，尤其适合那些拒绝、抗拒谈话的青少年。参加具有一定对抗性的体育运动，也有助于心理健康和情绪调节。

从家庭方面，要给予哪些支持？吴迪建议，首先是营造温馨和谐的家庭氛围，给孩子足够的安全感；第二是建立平等的沟通模式，尊重孩子的想法，不轻易批评与指责；第三是培养兴趣爱好，让孩子在文艺、体育活动中释放压力，融入到集体、团队，获得支持和成就感；第四是家长要以身作则，以积极乐观的态度面对生活，成为孩子的榜样。