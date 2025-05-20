儿童青少年时期体重管理应该注意哪些事项？专家建议

人民网北京5月20日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍时令节气与健康（小满）有关情况，并回答记者提问。

“儿童和成人的肥胖判断标准是不同的。”北京儿童医院主任医师吴迪表示，成人采用固定的体重指数BMI值，成人BMI值大于等于24叫超重，大于等于28叫肥胖。儿童则是根据年龄、性别BMI的百分位来判断，儿童体重指数BMI在同年龄、同性别的85到95百分位之间叫超重，BMI百分位数大于同年龄、同性别第95百分位以上叫肥胖。

吴迪分析，儿童青少年的肥胖症，大多数是营养性肥胖，吃得多运动少所致。除了肥胖本身以外，还会有一些并发症，比如高脂血症、高尿酸血症、肝功损害、脂肪肝、高血压、糖尿病，或者是糖尿病前期的高胰岛素血症等。这些在成人中出现的慢性并发症，在儿童青少年肥胖患者中也会出现。

针对儿童青少年肥胖，如何进行体重管理？吴迪建议，首先要改善生活方式。生活方式的改善主要是六个字，管住嘴、迈开腿。在管住嘴上，均衡饮食非常重要，而非一味地吃得越少越好，因为儿童青少年处于生长发育期，如果一味刻意少吃，那么蛋白质等各种营养素就会摄入不足，影响孩子的生长发育，所以建议吃一些健康的食物，比如优质的蛋白质，鱼虾，以及大量的新鲜蔬菜、适量的瓜果、坚果和奶制品，尽量减少油脂以及饱和脂肪酸的摄入，少喝奶茶、含糖饮料等等。另外，还要注意吃饭的顺序，先吃蔬菜，再吃肉食等蛋白质，最后吃少量的主食。

吴迪说，在运动方面，建议3到5岁学龄前儿童进行大量户外体育活动，6到17岁的儿童青少年每天至少进行60分钟的中等强度或高强度的体育活动。幼儿园、学校和家庭要进行引导和安排。另外，体医融合在体重管理慢性病管理中发挥着非常重要的作用，比如在儿童青少年肥胖减重中，体育机构提供运动指导，医疗卫生机构进行医学监测，共同为肥胖者制定个体化的治疗方案，提升治疗效果。