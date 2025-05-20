成年人每天该摄入多少碘、铜？专家解答

正值全民营养周，关于营养补充剂等问题引发大众关注。营养补充剂，又称膳食补充剂，是弥补饮食中营养素摄取不足的一种制剂，用来补充人体所需的氨基酸、维生素、微量元素、矿物质等。成年人每天该摄入多少碘、铜？碘、铜等微量元素摄入过量，会带来哪些常见的危害?为此，人民网采访了北京协和医院内分泌科主任医师伍学焱、中山大学公共卫生学院教授朱惠莲。