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成年人每天该摄入多少碘、铜？专家解答

陈子源

2025年05月20日16:09 来源：人民网

正值全民营养周，关于营养补充剂等问题引发大众关注。营养补充剂，又称膳食补充剂，是弥补饮食中营养素摄取不足的一种制剂，用来补充人体所需的氨基酸、维生素、微量元素、矿物质等。成年人每天该摄入多少碘、铜？碘、铜等微量元素摄入过量，会带来哪些常见的危害?为此，人民网采访了北京协和医院内分泌科主任医师伍学焱、中山大学公共卫生学院教授朱惠莲。

(责编：郝帅、吕骞)




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