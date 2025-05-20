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健康“医”点通

中国学生营养日：能否吃？吃多少？ 一起聊聊孩子的饮食安排

陈子源

2025年05月20日14:34 来源：人民网

2025年5月20日，是第36个中国学生营养日，今年的主题是“吃动平衡 身心健康”。对于处在生长发育期的孩子来说，充足的营养与合理的饮食习惯至关重要。然而，在孩子的饮食安排上，不少家长都存在不少疑问。人民网邀请了首都医科大学宣武医院营养科主任医师李缨，进行解答。

(责编：郝帅、吕骞)




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