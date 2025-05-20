蔡跃红：推进公立医院高质量发展 增强人民群众就医获得感

“公立医院是我国医疗服务体系的中流砥柱，实现高质量发展，是公立医院矢志不渝的奋斗目标。加强智慧医院建设、提升医学人文素养、坚守医疗质量与安全，有利于推动公立医院高质量发展，提升医院治理现代化水平，增强人民群众的就医满意度和获得感。”近日，山东省潍坊市人民医院党委委员、副院长蔡跃红做客人民好医生客户端《院长谈》栏目时，围绕公立医院高质量发展相关话题，分享了潍坊市人民医院的实践经验和创新做法。

《关于推动公立医院高质量发展的意见》要求推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设和医院信息化标准化建设。蔡跃红认为，要实现建设“三位一体”的智慧医院目标，医疗机构应做到以下两点：一是完善顶层设计。制定一套系统而全面的智慧医院建设政策框架，对建设资金的投入与分配进行科学统筹；构建协调机制，成立专门的智慧医院建设协调小组。二是要让各项重点工作落地见效。医疗机构应依据相关标准提升电子病历系统的功能应用水平，实现临床诊疗工作的全流程智能化；建立统一的医疗数据平台，实现医院内部不同科室、不同系统间的数据互联互通；拓展远程医疗服务的应用范围，提高医疗资源的可及性和使用效率。

“智慧服务也是增强人民群众的就医满意度和获得感重要抓手。”蔡跃红进一步介绍说，为做到“惠民有感”，让优质医疗服务更可及、更便捷，潍坊市人民医院将疑难危重病例诊治作为重点任务，积极开展更多高精尖技术攻关，围绕临床需求推动重大疾病核心技术研发；充分利用空间拓展机遇，规划建设高端查体中心、国际门诊、月子中心，满足不同人群的诊疗需求；统一规划两栋门诊楼空间布局，启用智能导诊，患者在导诊界面输入症状、病史等信息，系统能迅速精准地分析判断，为患者推荐最合适的科室和医生，避免因挂错号而浪费时间和精力。为提升患者就医效率，医院还积极推进日间手术、日间化疗、日间放疗等模式，患者来院接受治疗后，当日便可回家，降低对日常生活的影响。

“此外，潍坊市人民医院深化‘以患者为中心’理念，注重加强护理人文关怀。具体来讲，医院持续推进安宁疗护项目，构建‘医院—社区—居家’健康守护网络，进一步探索疾病全程管理模式，按病种做好患者回访工作，保障患者享受连续性、高质量医疗服务。医院还大力开展关爱老年、关爱幼儿患者健康行动，提高‘一老一小’患者就医体验，并积极链接更多资源，引导慈善组织等社会力量参与危急重大疾病和特殊病种患者专项救助。”蔡跃红说。

近年来，我国鼓励以质量安全为核心，将医疗质量安全作为核心工作融入临床专科能力建设的各环节。蔡跃红认为，医疗机构应以专科能力建设与质量安全并重为基础，推进质控中心标准化建设，制定标准化诊疗流程，强化重点医疗指标与综合目标管理。此外，医院还可以利用信息化手段对医疗质量进行实时监控，加强医务人员医疗质量培训与考核，从源头减少相关不良事件的发生。