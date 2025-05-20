经典需要守护者，还需要说书人

手里这本《思考中医》，翻着翻着就放不下了。别看封面上印着“思考中医”“伤寒论导论”等字样，让人乍以为是本学术大部头，真读了才会发现，敢情中医还能这么聊。倒不是说里头有多少惊世骇俗的医学发现，而是刘力红这位大夫实在会讲故事，用“东拉西扯”的方式把张仲景的《伤寒论》讲得深入浅出、趣味盎然。

在读书都快成了奢侈行为的当下，读古籍很小众，而读中医古籍，更是小众中的小众。当此际，能把古籍中的中医理论，讲得让90后、00后都听进去，真不多见。这本书的一大贡献，莫过于帮助读者迈过了中医古籍的阅读门槛，在中医药现代化传播过程中，贡献了一个特别好的案例。

有人戏称，中西医一个区别就是，西医要时刻紧盯前沿，而中医要时刻温习经典。一个朝前看，一个向后看。这话当然有些绝对，但不是一点儿道理没有。

名中医蒲辅周初出茅庐时，给人看病，有治好的，也有治不好的。他也不知道为什么会这样。为此，决定停诊，闭门读书3年。这3年里，蒲辅周将中医经典熟读、静思、反复揣摩。3年后重出江湖，蒲辅周在临证中得心应手，终成为新中国成立后首屈一指的大师。

对于这段与董仲舒“三年不窥园”相仿的经历，蒲辅周深有感触地说：“当时有很多人不了解我的心情，认为我闭户停诊是‘高其身价’，实际是不懂得经典的价值。”

经典是中医的基础，迄今为止还没有任何一个东西能够代替。因此，想学好中医，想在中医这门学问里达到较高的造诣，就必须重视经典，熟读经典，理解经典。这是古今大师们的共识，舍此无他途。

但是中医经典的载体——古籍，实在有些拒人于千里之外。晦涩的文言，难通的句读，别扭的格式，疏远的表达……无一不在劝退跃跃欲试者。刘力红的水平，《思考中医》的价值，就此凸显出来。

作为广西中医药大学经典中医临床研究所首席教授、国家中医药管理局中医扶阳流派传承工作室主任，刘力红常年不遗余力地挖掘民间优秀中医流派、弘扬传播中医理念。他熟读中医经典，深谙传播技巧。正如其老师陈亦人教授评价《思考中医》时所说：“能像作者这样如此平实地将甚深的经义娓娓道来者，实为少见。”

比如，在“少阳病时相”这一节，刘力红旁逸斜出，聊起了讨论中医的切入点问题。今天看中医，有很多角度可以切入，可谓条条大路通北京。从南宁去北京，有很多列车可以选择；从成都去北京，又有其他列车可以乘坐。从任何一个点上深入进去了，都可以见道。道只有一个，但是见到它、证到它却有很多方法。这样来看，就能明白为什么历史上中医有很多流派了。张仲景从三阴三阳切入，李东垣从脾胃切入，叶天士从卫气营血切入，吴鞠通从三焦切入……只要从这些点上真正深入进去，最后都能到“北京”，都见到道了。更进一步，刘力红直言，其实经典就是“北京”，“北京”就是经典。

就这样，刘力红很轻松地把中医经典与不同流派之间的关系说清楚了，还给读者以启发——在其他领域，何尝不是这个道理呢？写新闻稿，开头切入有多个选择，场景切入可以，人物状态切入可以，金句切入也可以，没有一定之规，最终都可以见到真谛。

另外，我们今天常说，要做自己健康的第一责任人。刘力红从孙思邈《备急千金要方》中摘出这么一句话：“余缅寻圣人设教，欲使家家自学，人人自晓。君亲有疾不能疗之者，非忠孝也。”以此说明，圣人的教化，不是让我们去开医院，更不是把二甲医院都变成三甲医院，而是教大家掌握疗护知识，帮助自己，帮助家人；教大家：“虚邪贼风避之有时，恬淡虚无，真气从之，精神内守，病安从来？”教大家：“法于阴阳，和于术数，食饮有节，起居有常，不妄作劳。”这些做法都不是在门诊或者住院过程中发生，而是在平时，在日常生活，最终要大家明白，健康一定是自己的事。一旦认为健康是医生的责任，是医院的责任，那么，不健康的因素已经在根本的层面发生了。

类似表达在本书中比比皆是，像极了邻居家大爷唠家常，可仔细琢磨，里头全是《周易》《内经》的真功夫。可以说，在深奥的中医理论与当代读者的认知习惯之间，《思考中医》架起了一座桥梁，践行了“中医之思要深入，中医传播要浅出”的理念，用清通语言溶解专业壁垒，让中医药智慧在现代化语境下焕发出新的生命力。

合上书琢磨，中医传播这事儿，关键在找准那个“翻译腔”。刘力红厉害就厉害在，既没把老祖宗的智慧打折贱卖，也没把读者当小学生去教育；既没有将中医矮化为养生偏方合集，也未将其神化成不可言说的玄妙之学，而是以“桥梁建造者”的姿态，在学术深度与传播效度间找到了精妙的平衡点。

眼下传统文化复兴，中医药崛起，光喊口号不行，得学学刘力红这本事。真正的大道至简，不光在于简化理论内核，还在于找到通向当代人心灵的语法。说到底，中医的传承发展，需要的不仅是经典的守护者，还要有能用时代语言重述经典的说书人。