六十五岁以上不接待？银发消费岂能一拒了之

想办健身卡时被告知“不予接待”，租房时屡遭拒绝，想旅游被旅行团拒接或要求必须有家属陪同……65岁以上老年人常常在各种消费场景中遭到拒绝。

一些商家不愿意服务65岁以上的老年群体，是因为对可能面临的风险顾虑颇多，担心老人出现突发状况，让自己担责……但因为年龄就拒绝服务或交易，不仅是“年龄歧视”，也不利于发展银发经济、激发消费市场活力。

数据显示，截至2024年末，我国65岁及以上老年人口已超2亿人，占全国人口的15.6%。2024年中国居民的人均预期寿命已经达到了79岁。“65岁以上”，不再是传统概念中垂垂老矣的暮年，相反，他们之中很大一部分人身体健康、活力满满，有意愿也有能力消费。如何释放这部分人群的消费潜力，让他们乐意消费、满意消费？

首先，应认清老龄化社会消费趋势的变化，及时转型。与其简单地以年龄为标准拒绝接待老年客户，不妨多在服务上做一些适老化改造，通过更加精准、精细的服务，在更好满足老年群体消费需求的同时，为自己找到新的盈利点。如北京一些游泳馆在卫生间加装扶手，开辟老年人专用泳道；铁路部门推出老年旅游专列。

与此同时，相关法律法规也应完善，进一步消除针对老年消费者的“年龄歧视”，营造兼顾公平、权责适宜的市场环境。

面对巨大的银发市场，一些商家出于种种顾虑有钱不敢赚。如何让老年人开心消费、让商家放心挣钱？可以通过税费政策、奖补措施等促进银发经济领域的服务创新，比如鼓励保险公司开发针对老年人健身、租房等场景的保险险种等，让商家有意愿、有能力服务老年消费者。对老年消费领域经常出现的消费纠纷，可以通过制度完善、判例警示等方式进行指导和宣传，让市场有规可循，服务银龄群体时更加安心。

当然，老年人是自己健康的第一责任人，在消费时要量力而行，充分评估自己的身体状况，在尽量保证安全的前提下享受服务。

多方发力，畅通消费渠道，优化消费场景，银龄群体将创造新的消费增长点。

《 人民日报 》（ 2025年05月20日 13 版）