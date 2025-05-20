预付费合同中的“超期余款不退”有效吗？

近年来，预付费合同在餐饮、培训、健身等行业应用广泛。这类合同中不少都有“超期余款不退”条款，容易引发纠纷。这样的条款是否有效？

2023年9月，王某在一家培训机构报名舞蹈课程，支付1700余元购买了相关课程。双方在合同中约定：“开课15日内退学的可退还学生全部剩余费用；超过60日，不足半年期的，退还80%；超过半年期的，不予退费。”王某在报名时还被告知，学员需在微信群中报名参加课程，若报名人数不足3人，则当日课程取消。

2024年4月，培训机构某老师在微信群中通知学员：“从下周开始，没有和我请假的，系统会正常划课时”。王某认为“消费者没有义务向培训机构请假”，与机构发生争议。协商未果后，王某诉至法院，要求全额退款。该案经北京市房山区人民法院一审、北京市第二中级人民法院二审审结。

法院审理认为，“超过半年期的，不予退费”合同内容是某舞蹈培训机构为重复使用而预先拟定的格式条款，从协议实际履行的情况来看，开课需3人以上报名，否则当日课程取消，即并非王某个人意愿可决定开课与否，如长期不足3人报名课程，课程期限势必会顺延，可能超过协议约定时间。该条款排除了王某作为消费者要求退还费用的主要权利，应属无效。法院综合考虑课程单价和王某已上课程情况，判决该机构退还王某1200余元课程费用。

办案法官王云介绍，法院审理此类纠纷时，通常会考虑该类合同的履行往往具有较强的人身属性，如果消费者和经营者之间已经产生矛盾，继续履行反而可能加剧双方冲突，甚至造成更大的损害，此时不宜强制履行合同，因此法院对消费者解除合同的主张一般会予以支持。

《 人民日报 》（ 2025年05月20日 10 版）