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海南定安：粽艺传承展风采

2025年05月17日09:41 来源：新华网

5月16日，参赛选手在海南定安县2025年粽子行业技能竞赛中包粽子。

5月16日，参赛选手在海南定安县2025年粽子行业技能竞赛中包粽子。

当日，海南省定安县举办2025年粽子行业技能竞赛。本次竞赛旨在通过技能比拼，传承粽子行业经典技艺，激发行业创新活力。海南定安粽子作为获得国家地理标志的美食名片之一，深受消费者喜爱，产品远销全国各地。

新华社记者 张丽芸 摄

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(责编：乔业琼、申佳平)




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