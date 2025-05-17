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湖南南县：火红龙虾节 千人龙虾宴

2025年05月17日09:39 来源：新华网

这是5月16日在南县沿湖路拍摄的2025第三届湖南南县小龙虾节现场（无人机照片）。

这是5月16日在南县沿湖路拍摄的2025第三届湖南南县小龙虾节现场（无人机照片）。

当日，2025第三届湖南南县小龙虾节举行，通过长桌龙虾宴、小龙虾节美食消费季等丰富多彩的活动，吸引了上千名游客参与。

南县稻虾种养面积达62万亩，年产小龙虾12万吨，从业人员13.5万余人。近年来，南县重点聚焦小龙虾科研示范、苗种繁育、生态种养、精深加工、健康餐饮、冷链物流、文化旅游，走出了一条“稻虾种养”推进农业经济高质量发展之路。

新华社记者 陈思汗 摄

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(责编：乔业琼、申佳平)




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