冷泡茶：解锁健康茶饮新方式

冷泡茶，这一看似“反传统”的饮茶方式，实则暗藏科学的精妙：低温环境抑制了咖啡因与单宁酸的过量释放，却让氨基酸与茶多糖悄然渗透，成就了一杯低刺激、高抗氧化的天然冷萃饮品。本期人民优选来了，带你了解关于冷泡茶的那些事儿。

人民优选来了——

本期指导专家：高级茶艺师、高级评茶员，云南大学新闻学院讲师、硕士生导师祁志慧。