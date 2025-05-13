肥胖催生厌学 小胖墩该如何科学减重？

中国疾控中心数据显示，当前，我国6岁至17岁儿童青少年超重肥胖率约为19%。如果得不到有效遏制，2030年我国儿童超重肥胖率将达到31.8%。与此同时，由肥胖引发的生理和心理问题也越来越受到重视。

北京青年报记者走访多家学校和医院发现，体重严重超标的小胖墩不在少数。为此，不少学校通过在饮食上开“小灶”、课后举办“减脂班”等方式，为学生减重提供助力。同时，北京儿童医院、首都儿科研究所等儿童专科医院也纷纷集中专业力量，开设了多学科联合的体重管理门诊，为小胖墩们提供科学的体重管理方案。不过，体重管理非一日之功。

个案

体重三年涨了140斤

不良生活习惯成主因

3月底，家住西城的小林（化名）在妈妈的陪伴下来到首儿所，求助内分泌科主任曹冰燕。小林今年14岁，身高1.7米，体重却达到了280斤。原来，因为吃得多、动得少，过去三四年，小林的体重一路飙升了140斤，现在连走路都成问题。

经过全面检查，曹冰燕发现小林的血压偏高，减肥已刻不容缓。“考虑到小林体重基数大，之前靠运动和饮食调节等生活方式干预效果有限，结合他的身体状况，我们决定通过药物治疗，辅之以饮食和生活方式调整，希望能帮助他成功减重。”曹冰燕说。

与小林类似，140多斤的体重让初一学生小王烦恼不已。他告诉北青报记者，自己平时喜欢吃油炸类的食物，也喜欢吃甜食，尤其爱吃炸鸡薯条。此前父母觉得不影响正常生活，就没有过多地干预他的饮食。

不良的饮食习惯让小王越来越胖，而身体沉重的他也变得更加不爱运动，“光吃不动，越不动就越胖，越胖就越动不起来……”用小王自己的话说，他平时是“能躺着不坐着，能坐着不站着”。这样的恶性循环持续上演，小王开始跟不上同学们集体运动的节奏，最后直接放弃，“老比别人慢，同学们嫌弃，自己也不愿意再参与活动了。”

现状

扎堆儿开证明避考

肥胖催生厌学情绪

“目前引体向上我是一个都做不了，心里挺着急的。”面对体育中考，小胖墩小刘同学苦恼不已。与小刘同校的初一女生小高，更是觉得体测“像噩梦一般”，由于身体比较胖，小高一直不喜欢运动，“跑个400米经常岔气儿，其他项目也没有一个擅长的。”

曹冰燕告诉北青报记者，她在日常门诊中发现一个规律：平时来就诊的小学生多于初中生，可一旦临近体育中考，初中生就会扎堆前来就诊，“来的基本都是明显肥胖的孩子，有一些重达200多斤。”由于减肥很难瞬间见效，很多家长都是先带着孩子来医院开肥胖证明，期望通过一纸证明免去考试烦恼。

北青报记者了解到，北京体育中考允许部分孩子申请择考。对于身体发育异常（如侏儒症、巨人症等）、严重营养不良及肥胖症、畸形（如严重脊柱弯曲、O型和X型腿等达II度）等情况，但平时仍上体育实践课的考生，由本人申请，经过学校审核，可以从体育现场考试项目中选择一项参加考试，最终成绩按实际测试得分占该项目分值的比例折算。“当孩子的肥胖已经让他无法正常参加体育中考，说明问题已经比较严重了。”曹冰燕说。

相关研究显示，肥胖会使青少年自尊、自信水平降低，自卑、焦虑、抑郁等情绪问题让很多小胖墩陷入困境。在北青报记者采访的多位体重超标学生中，超过七成表达了不愿意参加集体运动的情况，给出的理由多是“自己运动能力差，无法跟上其他同学，怕被同学们嫌弃，甚至怕看到部分同学异样的眼光”等。

小林曾因肥胖遭到同学异样的眼光，一度出现了厌学情绪，不愿再去学校，甚至在家待了半年多。从内蒙古前来首儿所就诊的小柯也同样出现了厌学情绪，14岁的他体重达到186斤，因为肥胖导致血压高，糖代谢、脂代谢也出现了问题，容易头昏眼花，无法长时间坚持学习，成绩直线下降，导致小柯也出现了不想上学的想法，父母为此也是焦头烂额。

调查

家长存在经验误区

用错方法适得其反

体重跟基因、家庭生活习惯、健康管理意识都有关系。家长的认知尤为关键。北京儿童医院临床营养科主任医师黄鸿眉在门诊中发现，不少家长对孩子减肥存在误区。

“有家长认为肥胖不是病，以为孩子虽然胖点，但能吃能睡也挺好，却忽略了肥胖背后的潜在危害，如肥胖可能引起代谢性问题，包括胰岛素抵抗，还有高尿酸、血脂增高等问题。”黄鸿眉表示，由于孩子年龄小，起初问题不是很明显，家长便不以为然。“也有的家长认为，等孩子长大了自然会瘦下来。但有关研究表明，儿童期肥胖的人群中，三分之一的人肥胖会延续至成年期；青少年期肥胖，约三分之二的人在成年后依然肥胖。因担心孩子的心肺负担，有的家长还会限制小胖墩运动，这并不利于减脂增肌”。

首儿所心血管内科主任石琳也关注到，有的家长具备帮助孩子减肥的意识，却在按照自己的经验给孩子错误减肥，比如用所谓的生酮饮食法、不吃晚饭，或是疯狂运动等等。“其实孩子处于生长发育阶段，均衡的饮食、充足的营养是必须的，不科学的减肥方式容易影响孩子健康。”石琳表示，在门诊中，医生会根据孩子的年龄、身高、体重、发育状态等数据，算出孩子每日所需热量，将其均衡地分配给蛋白质、脂肪、糖分等身体必需的食物中，再分配到一日三餐，让孩子们吃得饱、吃得健康。

“通过坚持科学饮食，基本上3到6个月就能控制好体重。而且只要经过一两个月时间的调整，许多孩子对高油高盐的饮食就不太感兴趣了。在我管理的小胖墩里，七成都是有效果的，除了另外三成没有严格执行的。”石琳说。

在石琳看来，一些家长虽然意识到需要给孩子减肥，也带孩子来到了门诊，但依从性是孩子减肥路上的一大挑战。对于医院给出的饮食和运动方案，很多家庭都存在执行难的问题。

“尤其是双职工家庭，家长没有足够的时间和精力给孩子做饭或督促孩子好好吃饭。有的是父母想给孩子减肥，但爷爷奶奶、外公外婆却偷偷给孩子加餐，让减肥功亏一篑。孩子在学校也没有足够的监督。”也有的家长做饭偏向遵从大人口味，比如给孩子吃水煮菜、凉拌沙拉，但对孩子来说这些食物并不好吃，容易造成抵触情绪。石琳表示，孩子们的食物最好是有温度、有味道的、较软的，才比较容易坚持，但确实比较考验家长的耐心。

曹冰燕在门诊中发现，八成的“小胖墩”只要坚持遵医嘱都能在三个月左右实现有效的体重管理，但许多人坚持不到一年，体重又出现反弹。“大多数家长刚开始能意识到问题的严重性，也非常重视，但时间一长便容易松懈。在孩子各项事务重要性序列中，可能学习、社交的优先级更高，体重管理容易逐渐被忽视。”

·专家医嘱·

医院应对肥胖伴有临床危险因素的孩子开展联合干预

医校家联动 发现问题尽早干预

肥胖并非单纯的个人问题，也有社会性因素。减少小胖墩，需充分发挥各方力量。在黄鸿眉看来，可建立“医校家”联合管理模式，通过多方协作为孩子们构建健康生态。

黄鸿眉建议，医院要侧重发挥专业优势，研发和提供支持技术和保障技术。对严重肥胖及肥胖伴有临床危险因素的孩子，根据相关指南规范，开展医疗、膳食、运动、心理和行为矫正等联合干预，或针对代谢综合征及各类疾病进行治疗和管理。

学校则要突出教育和示范功能。包括要加强孩子们的健康素养教育，让每个学生做自己健康的第一责任人。在校内可设置营养标识或健康提示，为学生提供健康的食物和饮用水，帮助学生建立健康膳食营养理念。帮助孩子们培养运动习惯，给孩子们创造机会，发现自己喜欢并坚持一生的运动。

在家庭方面，鼓励父母或其他家庭成员共同参与儿童超重肥胖干预，采用提高认知、目标设定、自我监测等行为改变方法，指导孩子们养成良好的生活方式和行为习惯。

石琳还建议，未来可借助AI帮助家长和孩子持续开展体重管理。比如AI平台可直观地形成身体数据报告，帮助医生第一时间监测到孩子各项指标的变化，并及时调整饮食和运动方案。“我们希望随着未来AI平台的开发，让学校老师也加入进来，共同关注和记录小胖墩们在校期间的运动和消耗，通过多方联动以更好督促孩子管好体重。”

孩子的身心健康涉及教育和卫生两大领域，石琳发现，双方合作过程中仍有一些难点需要破除。比如尽管顺义、海淀等区已在试点“校医—医院”联动，但许多地方在推进过程中受限。

“如虽然在学校发现了孩子肥胖或高血压，但教育系统与医疗系统数据共享不足，无法直接与医疗系统关联，孩子的健康问题无法早期发现和干预；有的学校校医缺乏专业培训，导致肥胖筛查与管理效果受限。希望未来可以打通这些环节推进医校联动，更好促进儿童青少年健康成长。”石琳说。

·校园处方·

北京十中晓月苑分校

营养套餐标热量 AI开运动处方

北青报记者注意到，为帮助小胖墩们科学减重，本市很多中小学校都从饮食、运动等方面，为他们单开“小灶”。

饮食方面，以北京十中晓月苑分校为例，从饮食源头助力“小胖墩”们减重。学校食堂优化档口设置，特别设置了不同需求营养配餐档口，其中在“低脂减重套餐”档口提供低热量、高纤维的餐食，如鸡胸肉套餐、杂粮饭等。“营养均衡套餐”档口的套餐热量控制在500-600大卡，每份套餐包含1份主食（粗细搭配）、1份优质蛋白、2份蔬菜。

此外，学校在每道菜品旁标注热量和营养成分（如蛋白质、脂肪、碳水化合物含量），帮助学生直观了解自己的摄入情况。例如：清蒸鱼（150g），约180大卡，蛋白质25g，脂肪6g。西兰花炒虾仁（200g）约150大卡，蛋白质15g，膳食纤维3g。“通过这种方式，学生可以自主选择更健康的搭配，避免过量摄入高热量食物。”该校体系部经理、公共营养师奚菁说。

奚菁介绍，为培养学生的健康观念，学校定期举办营养知识讲座、健康饮食主题活动，其中既有教学生学习如何搭配一餐营养比例的“我的健康餐盘”活动，也有邀请营养师讲解如何通过饮食和运动科学控制体重以及饮食安全的“食安小课堂”。

除了科学饮食，北京十中晓月苑分校也为“小胖墩” 群体提供了科学锻炼体系。在传统体育课程基础上，引入了由北京大学运动科技与健康大数据实验室研发的创新体育课程项目 ——“满分智慧体能课”，对学生运动过程进行实时数据监测，精准剖析 “小胖墩” 在速度、力量、耐力、灵敏、柔韧五大素质方面的薄弱环节，并借助 AI 诊练模型，为每位学生生成专业评测报告与个性化“运动处方”。

为激发“小胖墩”的运动兴趣，学校通过智能设备互动、线上体能游戏、赛事竞技 PK、个性 ID 数据等多元化激励措施，让体育课变得有趣有爱。在体重监控方面，通过“满分智慧体能课”的智能管理系统持续追踪“小胖墩”的运动数据变化，结合定期的BMI指标检测，全面评估运动干预效果。

本版文/本报记者 武文娟 蒋若静