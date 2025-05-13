护士节，不妨让护士多歇歇（民生观）

5月12日是国际护士节，许多地方组织护士开展各类活动，包括义诊、技能竞赛、文艺汇演、运动会等。许多网友发出灵魂之问：“节日里还得参加这些活动，护士们不觉得累吗？”

大家之所以关心、讨论，是出于对护士群体的尊敬和体恤。护士工作本就辛劳，还经常值班加班、昼夜颠倒。到了护士节，又搞这些额外的活动，会不会占用护士们的休息时间，或者打乱排班，给大家增加困扰？

当然，开展各种活动，出发点大抵是善意的：热闹热闹，为护士节增添仪式感，让护士群体得到更多关注和认可，同时与社会大众亲切互动、增进情谊。如果护士们有时间和兴趣，乐于参加，那就更无可厚非了。

不过，网友们的顾虑也并非多余。现实中，不排除相当一部分护士盼着在节日里缓口气。搞活动、做义诊，说不定比上班还折腾，那不叫关心，反倒让人烦心。

今年，我国护士节主题为“关爱护士队伍，守护人民健康”。真正的关心关爱，必须尊重护士群体自身的意愿，从他们的实际需要出发，给予暖到心坎的情绪价值。庆祝节日，不一定非要组织占时间、费精力、花成本的活动，发一句问候、送一朵鲜花，兴许更合时宜、更具激励。

一年到头，护士节就这一天。只要保障正常的排班和人力，做义诊、讲奉献真不差这一次，没必要兴师动众，搞形式主义的表演。过节日，不求让护士们多开心，最起码别弄得比平日节奏还忙、负荷还大。正如过母亲节的时候，大家开玩笑说“少气亲娘，比啥都强”，过护士节也是这个道理：少些折腾，莫让护士节变成“护士劫”。

关心关爱，重在常态。多着眼平时，多留意细处，将排班设计得更科学合理，用技术手段、管理手段优化工作流程，把身心负担减下来；此外，进一步提高工资待遇、畅通上升渠道，充分给予获得感、幸福感……这些扎扎实实的日常举措，才是对护士群体最好的爱护和致敬。

护士节，不妨让更多护士听到一句朴实而真挚的话语：“辛苦了，多歇歇！”

《 人民日报 》（ 2025年05月13日 07 版）