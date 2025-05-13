本报北京5月12日电 （记者白剑峰、申少铁）5月12日是国际护士节，红十字国际委员会公布了第五十届南丁格尔奖获奖者名单，共有来自17个国家的35名护理人员获得南丁格尔奖。经中国红十字会评选推荐，我国有7名护理工作者获此殊荣，人数最多。今年我国护士节主题为“关爱护士队伍，守护人民健康”。目前，我国注册护士总数近600万。

“十四五”时期，我国护理工作健康发展，取得明显成效。护士队伍不断壮大。近年来，全国注册护士数量以年均8%左右的幅度逐年增加，护士队伍不断扩大。通过加大护士岗位培训力度，护理专业服务水平稳步提升。护理服务持续优化。我国通过加强医疗机构护理工作、实施改善护理服务行动计划等，进一步促进护理工作贴近患者、贴近临床和贴近社会。护理内涵外延拓展。我国通过实施老年护理提升行动、扩大“互联网+护理服务”覆盖面、推动老年居家护理服务发展等，将护理服务从院内延伸至院外，为群众提供老年护理、慢病管理、康复指导、安宁疗护等护理服务，共计4000余家医疗机构为群众提供7类60余项上门护理服务项目。

国家卫生健康委要求，各地卫生健康行政部门和医疗机构要采取举措，切实关心关爱护士队伍，依法依规保障护士获得工资报酬、福利待遇、社会保险、卫生防护、执业安全等合法权益，为临床一线护士减轻负担。

《 人民日报 》（ 2025年05月13日 07 版）