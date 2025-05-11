为什么有人睡得少还精力充沛

你有没有遇到过这样的人，他们每天只睡四五个小时，却精神焕发、精力充沛；而你睡满8小时，早上依然困得像被床绑架了一样？这真的不是因为意志力，而可能是基因在作怪。

最近，美国加州大学旧金山分校科学家发现了一种基因突变，很可能导致部分人天生就能“高效充电”，对睡眠需求较少。

这一发现要从本世纪初说起。当时，神经科学家和遗传学家傅嫈惠及其团队接触到一些每晚睡眠时间不超过6小时的人。他们对此感到好奇，于是便分析了一对母女的基因，结果发现了一种罕见的基因突变。这个基因有助于调节人类的昼夜节律，也就是控制人们睡眠—觉醒周期的生物钟。团队推测，这种变异可能就是导致这对母女睡眠需求少的原因。消息传开后，更多“短睡眠者”纷纷联系实验室：“我也睡得很少！快帮我查查DNA！”

20多年过去，傅嫈惠团队已经研究了数百位“短睡眠者”，并在4个基因中发现了5种可能的突变。而在最新研究中，他们又在一位“短睡眠者”的盐诱导激酶3（SIK3）基因中发现一种突变。这是一种蛋白激酶，会影响大脑神经元之间的信号传递。

团队仔细分析了这个人的DNA，结果显示，SIK3蛋白激酶存在一个点突变，即N783Y。为了证实，他们在小鼠模型中诱导了相同的突变。结果发现，与正常小鼠相比，突变小鼠的睡眠时间减少了约31分钟。对小鼠来说，这已经很显著了，要知道，小鼠非常嗜睡，通常每天睡眠约12小时。

更关键的是，这种突变在大脑突触处最活跃。傅嫈惠推测：“我们睡觉时，身体看似处于静止状态，但实际上身体远未闲着。而这种突变会进入‘夜间维护模式’，高效修复细胞、补充重要激素，并促进神经系统的重组，所以就不需要睡那么久。”

目前，科学家仍在探索这些基因如何影响睡眠。在天生睡眠时间短的人身上找到足够多的突变，就能帮助人们更好地了解睡眠的调节机制。

所以，如果你身边有人睡得少还精力充沛，别羡慕，他们可能是被进化选中的“基因变异者”。而你，可能只是……比较需要睡眠而已！（记者 张佳欣）