新型口罩检测呼吸即可识别肾病

科技日报讯 （记者张梦然）一种经过改良的智能口罩不仅能提供保护，还能通过检测佩戴者的呼吸，识别其是否患有慢性肾病（CKD），为健康监测带来一种便捷的新工具。研究发表于最新一期《ACS传感器》期刊。

目前，医生通常利用血液或尿液检测来诊断CKD。然而，这些方法需要专业设备和实验室分析，操作复杂、成本较高。近年来，科学家发现，CKD患者的呼气中含有较高浓度的氨，这种气体与该疾病密切相关。这一发现促使他们探索利用呼吸传感器作为非侵入式诊断工具的可行性。但由于氨也可能与其他疾病相关，因此传感器还需具备高度特异性，以避免误判。

美国化学会科学家团队此次在医用口罩中嵌入了一种特殊的呼吸传感器。他们首先在银电极上涂覆一种导电聚合物，并用卟啉分子进行改性，以提升其灵敏度。随后，将处理过的电极夹在口罩两层之间，连接至电子读数装置。当佩戴者呼出的气体与聚合物发生反应时，会引起电阻变化，从而被系统捕捉并分析。

团队对100名受试者进行了测试。统计分析表明，传感器在84%的情况下正确识别出CKD患者，在88%的情况下正确排除了非患者。鉴于传感器的数据还能反映疾病的进展阶段，这在临床评估中具有重要意义。

未来，随着技术优化和数据积累，该口罩有望应用于更多基于呼吸标志物的健康监测场景。