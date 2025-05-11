中华预防医学会：七成大众有体重管理意识

体重管理意识初步显现，半数大众自评目前有超重风险，七成大众有体重管理的意识、希望改善体重，超六成愿为体重管理付出努力，投入时间和精力……《成人健康体重管理白皮书（2025）》5月10日在广东佛山举行的第二届中国肥胖防控大会上发布，呼吁社会关注科学减重。

据介绍，白皮书由中华预防医学会联合暨南大学等开展针对体重管理大众实践情况的调研编制而成。内容分为大众体重管理认知意识篇、大众体重管理实践行动篇、大众体重管理未来期望篇等部分。

国家卫生健康委发布的《体重管理指导原则（2024年版）》指出，我国成人超重率和肥胖率分别为34.3%和16.4%，若不加以控制，2030年成人超重肥胖率将达到70.5%。同时，2030年超重肥胖相关医疗费用预计将达到610亿美元，占全国医疗保健支出的22%。

白皮书显示，我国50%成人自评体重与实际身体质量指数（BMI）不符，其中19%的人虽自评为超重或肥胖，其BMI指数却处于正常范围，14%的人认为自己体重处于健康状态，可实际上BMI指数已达到超重标准。

中华预防医学会副会长梁晓峰表示，这种认知偏差导致心脑血管疾病、糖尿病等慢性病防控难度加大，肥胖相关健康危害的科普仍需下沉。

白皮书指出，超半数大众正在积极进行体重管理。少油少盐少糖的举措深入人心，合理使用代餐食品进行体重管理的意识初步建立，有部分大众通过减餐来控制热量。

白皮书呼吁社会各界以大众实际体重管理需求、期待等为出发点，搭建体重管理知识体系并持续普及，应用科学、实用的工具和落地措施，提供积极、全面、持续的社会化支持。（记者李恒、顾天成）