正确使用卡式炉 这些安全要点需注意

便携式卡式炉因其轻便、易操作的特点，成为露营、野餐等户外活动的热门选择。然而，若使用不当，卡式炉可能成为潜在的“隐形炸弹”。在购买、使用及保存卡式炉的过程中，需要注意哪些？关于卡式炉的安全使用，一起了解。

（重要提示：在野外用火时，务必遵守相关法律法规，采取必要的防火措施，确保用火安全）

科普专业指导：山西消防、太原消防