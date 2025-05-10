子宫内膜异位症简称内异症，是常见的妇科疾病，也是育龄女性的多发疾病。数据显示，全球约2亿女性深受其害，不仅给她们带来疼痛，还对生育功能造成影响。但遗憾的是，这一疾病常被忽视。

“内异症是指生长在子宫腔里的内膜‘跑’到了子宫腔以外的部位生长，并引起身体相应的不适症状。”首都医科大学附属北京妇产医院妇科微创中心主任段华解释说，如果把子宫比喻成一个梨，子宫内膜就是梨核里的“梨籽”。在卵巢激素作用下，这些“梨籽”每个月生长并一次性排出，如同子宫内膜剥脱形成月经。如果梨核里的“梨籽”跑到梨核以外的地方，就是内异症。该病是一种可能涉及全身多个部位并且产生多种不适症状的疾病。该病的病灶具有“侵袭性”，异位的子宫内膜可侵犯全身多个部位，如卵巢、子宫肌层、盆腔腹膜，甚至肠道、膀胱、肺部等，若不及时干预，病灶可能扩散，导致盆腔粘连、器官功能受损，甚至增加癌变风险。

育龄期是该病的高发年龄段，约七成患者年龄分布在25~45岁。在不孕症患者中，该病的发病比例更高，约20%~50%的内异症女性合并不孕。

“痛经是内异症最典型的表现，约70%的患者会出现进行性加重的痛经，即疼痛逐渐加剧，从最初的可忍受发展到需要依赖止痛药。但并非所有患者都有明显痛经，部分患者可能表现为排便痛、经期下腹坠胀等。”段华介绍，对于内异症，公众存在诸多误区。很多患者在青春期出现痛经时未予重视，认为“忍一忍就过去了”，直到症状加重或影响生育才就医，此时病灶可能已广泛扩散。还有人认为，绝经后内异症会自愈，所以不要管它。事实上，虽然多数患者在绝经后卵巢功能衰退，病灶会逐渐萎缩，但仍有少数患者可能发生癌变。即使绝经，曾患内异症的女性仍需定期体检，监测身体变化。

“迄今为止，国内外对该病的发病原因和致病机制并不完全清楚，也缺乏根治手段和预防方法，因此需要及早发现，尽早干预，以减轻痛苦和不适症状，延缓病情发展。”段华介绍说，药物治疗是内异症管理的关键，尤其适合无生育要求的患者，可长期控制内异症病灶进展。对于有生育需求的患者，建议尽早怀孕。因为，妊娠期间，体内激素水平变化可抑制异位病灶生长甚至使其萎缩。但对于内异症患者来说，生育以后，挑战并未结束。只要有雌激素分泌和月经周期，异位的子宫内膜就可能再次“蠢蠢欲动”，导致病情复发。所以，怀孕只是使患者病情暂时得以控制，并不能实现根治。若患者因病情严重无法自然受孕，可借助辅助生殖技术，但完成生育后仍然需要进行长期管理。另外，部分接受手术治疗的患者，并非一劳永逸，也需要注意长期管理。这是因为异位病灶可能像“沙尘暴”一样广泛分布，手术难以完全清除，也无法通过手术彻底根治。

段华介绍，内异症是一种慢性病，患者应积极配合医生，定期复查，切勿因症状缓解而忽视潜在风险。只有通过科学的治疗和管理，才能有效控制病情，降低并发症风险，进而获得健康生活。（记者 田雅婷）