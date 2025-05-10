更年期综合征，别硬抗

情绪不稳定、头痛、失眠、胸闷、便秘、食欲异常……这些看似无关的症状，可能是女性“第二次青春期”——更年期发出的“健康信号”。

更年期是女性从生育期过渡到老年期的关键转折点，也是每位女性必经的正常生理阶段。北京世纪坛医院妇产科主任白文佩说：“40岁以后，女性卵巢功能在下降，雌激素不断减少，使得全身各个器官系统的运行不再游刃有余，会引发一系列更年期综合征症状，如潮热、失眠、情绪异常、心血管及骨骼健康问题等。”

白文佩提到，当女性进入更年期后，一旦工作和家庭发生较大变化，比如自己退休或工作节奏突然放缓、孩子顺利毕业进入职场，不再需要父母操心等情况时，往往容易“勾”出更年期综合征的相关表现。她曾经的一位患者，在退休后清闲下来，一时间难以适应新的生活节奏，进而诱发心烦意乱、虚汗、乏力等更年期综合征症状。

“更年期是预防老年病的关键窗口期，绝不能简单硬扛。”从长远来看，诸多“老年病”皆是在该阶段萌发的，如心血管疾病、骨质疏松、老年痴呆等。数据显示，我国46.1%的围绝经期女性存在抑郁症状，潮热等血管舒缩症状更与心血管疾病风险密切相关。若在此阶段得不到及时有效的干预，会对女性的晚年生活质量造成影响。

《中国绝经管理与绝经激素治疗指南（2023版）》倡导：科学干预不仅能缓解当下症状，更能为晚年健康筑牢根基。比如，补充激素可以明显改善更年期症状，而且对骨密度、心血管、认知、记忆等均有好处。绝经后的女性经医生充分评估，在排除禁忌症并把握适应症的情况下，补充最低有效剂量激素，获益远大于风险。不过，激素用药很有讲究，错用、漏服等均可能导致异常出血现象。因此，更年期女性应当咨询专业医生，评估自身情况后，制定个体化用药方案和随访计划，根据不同阶段调整用药。在用药过程中也一定要定期做好复查。

此外，还要适当运动，以激活生命能量。其中，有氧运动有助于增强心肺功能，抗阻运动可增加肌肉量和肌力。饮食则以均衡为主，重在补足关键营养。特别要注意的是，雌激素下降容易导致骨质流失，每日需摄入1000至1200毫克钙。牛奶、酸奶、奶酪等乳制品含钙丰富且易吸收，豆浆、豆腐等豆类则是植物性钙的优质来源。

还有一点很重要，当更年期女性因潮热烦躁或莫名落泪时，最需要的不是家人、朋友一句“别多想”的敷衍，而是“被看见”的共情。每一位女性应学会倾听身体的声音，主动寻求帮助，拥抱更年期的变化。因为调整对更年期的负面认知，可以有效降低焦虑情绪，这也是一种认知行为疗法。通过科学认知、积极管理和社会支持，女性完全能够将这一特殊阶段转化为自我重塑的契机。（作者 李春剑 李雨轩）