消化不良，伤的不只是胃

良好的消化功能是全身健康的重要基础，而消化不良会带来各种健康连锁问题。在我国，以消化不良为主诉的患者占普通内科门诊的11.05%、占消化专科门诊的52.85%。其中，生活节奏快、饮食习惯不规律的人群首当其冲；同时，儿童、老年人以及糖尿病患者，也是消化不良的潜在高风险人群。

上海交通大学医学院附属仁济医院消化内科主任医师陈胜良介绍说，胃在整个消化系统中起着“火车头”的关键作用，消化不良带来的连锁反应往往超出消化系统本身。专家提示，消化不良不仅伤胃，还会打破肠道菌群平衡，让有害菌大量繁殖，由此产生的毒素进入血液，会引发全身性的慢性炎症。这些炎症因子随血液流向全身，对大脑、肌肉、关节、甲状腺等血供丰富的部位影响尤其明显，可能导致情绪波动、认知下降、关节疼痛、内分泌紊乱等问题。

“消化不良的病因众多，其中，消化酶分泌不足或缺乏是其发病的重要原因。”陈胜良介绍，消化酶是人体自身分泌的一类蛋白质，其主要作用是分解食物中的大分子营养物质，使其变成易于吸收的小分子。若日常生活中出现早饱、餐后饱胀、食欲不振、恶心呕吐；或排便异常，如腹泻、脂肪泻等症状，很可能是消化酶分泌不足的警示信号。

上海交通大学医学院附属瑞金医院消化科主任邹多武说，消化酶就像食物分解的“催化剂”，如果缺乏消化酶，食物无法被分解吸收，不仅不能为身体提供营养，反而可能转化为有害物质。

调查显示，我国63.1%的消化不良症状与进餐有关，主要原因是饮食结构和习惯的改变：快节奏生活导致饮食不规律，影响消化酶分泌；高脂、高糖、高蛋白饮食增加了消化负担；进食过快、咀嚼不充分，也降低了消化效率。因此，应对消化不良问题，调整生活方式尤为重要。专家提醒，细嚼慢咽有助于减轻胃负担，尤其对胃排空障碍患者更为重要。餐后适当站立或散步，也有助于消化，因此要避免饭后久坐或躺卧。

为什么会出现消化酶分泌不足呢？专家说，这受多种因素影响，包括年龄、饮食习惯、生活方式、精神心理异常以及消化系统疾病、糖尿病、免疫性疾病、胰腺肿瘤及胰腺切除术后等。值得注意的是，我国约25%的人存在消化酶分泌不足的情况，这意味着每4个人中就有1人深受其扰。老年人、糖尿病等慢病患者、胰腺及肠胃功能比较弱的人群，更是消化酶分泌不足的高发人群。在自身消化酶分泌不足的情况下，适当补充消化酶制剂是一种有效的辅助方式。邹多武强调，目前市面上已有多款消化酶非处方药和处方药制剂，但成分和适应症各不相同，要在医生的指导下合理选择。可优先选择非处方药类、活性高的复方消化酶制剂。

此外，长期高血糖不仅会影响胰岛素分泌，还会损害胰腺的外分泌功能，导致消化酶分泌不足，形成“高血糖—消化障碍—营养不良—血糖波动”的恶性循环。除了胰腺本身的病变外，部分降糖药物导致的胃肠道不良反应、高血糖引发的胃肠道自主神经功能异常等因素相互叠加，会使消化问题成为糖尿病患者的“隐形负担”。上海交通大学医学院附属同仁医院内分泌科主任医师邹大进说，约30%的糖尿病患者存在消化不良症状，因此，保护好消化功能是糖尿病管理的第一道防线，关乎血糖控制、营养代谢等多个环节。在生活方式方面，要牢记避免“胡吃、海喝、不动、肥胖、熬夜、压力”；在治疗策略上，可以适当补充消化酶，这样不仅能改善营养吸收、调节肠道菌群，还能改善肌少症。

邹大进说，通过合理联用降糖药物和消化酶制剂，能够有效解决糖尿病患者的消化不良问题，实现更好的整体治疗效果，这种“糖酶联用”综合治疗策略，可为糖尿病患者提供更全面的健康保障。

陈胜良补充道，糖尿病患者消化系统功能与糖尿病病情存在互为因果的关系，随餐补充消化酶的治疗策略，能确保消化酶与食糜同步移动，有效解决胃肠动力紊乱导致的消化酶利用效率低下问题，为食物充分消化吸收创造有利条件。（记者 张晓华）