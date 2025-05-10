云南医生启用黑科技 为瓷化血管冠心病患者重建生命通道

中新网昆明5月9日电 (陈静 陆希成)9日，记者从云南省第一人民医院了解到，该院心脏大血管外科近日成功为一位67岁的瓷化血管高危冠心病患者田先生(化名)实施“非体外循环心脏搭桥+血管吻合黑科技”创新手术。目前，该患者术后恢复良好。“手术前我连床都下不了，现在能连续行走十多分钟，这感觉像重获新生。”田先生接受采访时表示。

冠心病是中国心血管疾病中的常见病、多发病。临床上，重度钙化的瓷化血管高危冠心病患者因血管弹性下降、脆性增加，传统手术风险极高，一直是心血管外科治疗的难点。

田先生10余年来高血压控制不佳，最高血压达190/100mmHg，加上40年每天一包烟的习惯，导致其心脏三支主要血管严重堵塞，主动脉全程高度钙化。医学上称这种情况为瓷化血管，意指血管变得像瓷器一样僵硬脆弱，随时可能破裂。田先生同时还合并严重呼吸功能不全，氧分压仅为46.4mmHg，远低于正常水平。

云南省第一人民医院心脏大血管外科主任医师曹宇表示，田先生的情况可谓多重危机叠加，手术死亡风险较大。医院为其组建了包括心脏外科、呼吸内科、麻醉手术科等多学科协作团队，制定了三阶段治疗方案。

团队首先为田先生进行了近3周的呼吸功能改善训练，采用膈肌起搏训练、阻力呼吸器等方法，为手术创造条件。随后，团队采用创新的“非体外循环心脏搭桥+血管吻合黑科技”，在跳动的心脏上完成血管重建，避免了体外循环对瓷化血管的冲击。

“与传统手术不同，我们使用的技术相当于给血管穿上了‘纳米防护服’，大大降低了血管破裂风险。”曹宇介绍，这种技术为“不可手术”的高危冠心病患者提供了新治疗选择。

手术成功只是康复的第一步。记者在病房见到田先生时，他正在进行康复训练。“术后康复对此类患者至关重要，甚至比手术本身更关键。”曹宇说，医院为田先生制定了个性化的三阶段康复计划，从早期活动到心肺功能恢复，再到生活方式重塑。

医院康复团队告诉记者，田先生从术后最初只能床边坐5分钟，到现在能连续行走10多分钟，进步显著。同时，营养师为其制定了心脏健康饮食方案，心理医生帮助他应对戒烟过程中的焦虑，形成全方位康复体系。

“以前我觉得抽烟只影响肺，没想到血管受损更严重。”田先生表示，这次经历让他深刻认识到不良生活习惯的危害。他的妻子说，全家人的健康意识都提高了，已开始实施“无烟家庭”计划，共同监督健康饮食。

曹宇介绍，像田先生这样的病例并非个例。医学数据显示，长期吸烟者冠心病风险增加3倍，40年吸烟史相当于让血管年龄提前衰老20年；而持续高血压则如同砂纸般不断磨损血管内壁，加速钙化进程。

曹宇提醒，预防心血管疾病应坚持“四大基石”：戒烟、控制血压、健康饮食和规律运动。“特别是对于中年人，控制血压目标应保持在130/80mmHg以下，建议每天早晚各测量一次。”他还提醒公众注意胸痛信号：活动时出现胸痛、疼痛超过5分钟、含服硝酸甘油等不缓解时，应立即就医。(完)