人才留得住 成长有奔头

“毕大爷，今天给您剪指甲。”轻扶老人侧身，托起右手，小心剪去指甲，高亚动作麻利娴熟，躺在床上的毕大爷竖起大拇指。

晨间查房、日常护理、心理关怀、康复训练……在吉林长春第二社会福利院，养老护理员高亚和同事们将老人们的一天安排得贴心舒适。

作为公办养老机构，长春市第二社会福利院主要负责特困供养对象、社会低收入群体的集中供养和医疗照护工作。目前，全院43名养老护理员悉心照顾近200名老人。

虽是95后，高亚却已经从事养老护理近10个年头，专业技能日益精进，取得了高级工技能等级证书，并在吉林省首届家政服务业职业技能大赛养老护理员项目比赛中斩获一等奖。

着眼提升养老服务行业吸引力，2023年底，长春市制定实施《长春市养老（孤残儿童）护理员奖励制度实施办法》，对符合条件的养老护理员发放入职奖励、岗位补贴、技能等级奖励等，对普通高等院校、中高等职业学校的毕业生可一次性给予最高1万元入职奖励。

“奖励制度出台后，实现有效激励，也帮助我们留住人才，稳定团队。”长春市第二社会福利院院长张延辉表示，目前，全院已有一半以上养老护理员享受技能等级奖励。

“我们将加强养老护理员队伍建设作为推动养老服务事业高质量发展的重要举措，落实薪酬奖补待遇，加大褒扬激励力度，组织开展全市养老护理员职业技能竞赛，并择优推荐参加国家和省级竞赛，有效激励人才成长。”长春市民政局养老服务处处长李诗群说。

《 人民日报 》（ 2025年05月09日 19 版）