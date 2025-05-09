为养老护理人才开拓更广天地

当前，我国60岁及以上老年人口已超过3.1亿人，其中失能失智老人约4500万人，养老护理需求日益增长。同时，我国养老照护服务特别是人才供给还存在较大缺口。最新数据显示，目前我国仅有248万余人次取得养老护理员职业资格证书或职业技能等级证书。

进一步扩大养老护理人才供给，一方面是积极应对人口老龄化的迫切需要，养老护理人才数量偏少、流动性大、缺乏标准化培训、服务质量差异大等短板亟待补齐。另一方面也是有效扩大内需、提振消费的重大机遇，我国银发经济规模已达约7万亿元，据测算，到2035年，银发经济规模有望达30万亿元左右，养老护理等生活服务消费增长空间巨大。

为更好匹配养老需求，有必要推动养老护理人才实现量的增长和质的提升，在加快扩大人才队伍规模的同时，持续推动从业人员从“体力型”向“技能型”转变。

近年来，我国推出一系列政策举措，加强养老护理人才培养，特别是今年以来，国务院就业促进和劳动保护工作领导小组发布支持重点群体就业创业实施方案，围绕养老等保障重点民生服务促进就业；民政部、人力资源社会保障部针对加快推进养老服务技能人才职业技能等级认定工作印发意见，促进养老服务技能人才优化结构、提升素质、壮大规模；教育部、国家卫生健康委等部门印发通知，部署加强医养照护与管理专业建设……各部门从人才培养、技能评价、就业保障等方面协同发力，为养老服务高质量发展提供更有力的人才支撑。

着眼提高养老护理人员技能素质和薪酬待遇，各地也积极行动起来：上海打造“虹口养老照护师”劳务品牌，带动一线护理员月收入超9000元；广东在198所院校开设养老服务相关专业，在校生超过16万人；北京应届毕业生进入当地养老服务机构专职从事养老服务工作的，可享受最高6万元的一次性入职奖励……随着一项项务实举措落地，养老护理人才发展天地会更广，职业获得感将更强。

《 人民日报 》（ 2025年05月09日 19 版）