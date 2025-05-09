养老护理员落“沪”记

“五一”假期，29岁的上海杨浦区社会福利院员工王程得知自己获评2025年度上海市劳动模范。而在3年前，从事养老护理行业4年的他，拿到了崭新的上海户口本，成为上海市首位作为重点人才引进落户的养老护理员。

虽说年纪轻轻就收获了许多荣誉，王程仍十分谦虚：“我还有许多需要学习的地方，未来要继续在养老服务行业深耕，做技能型人才。”

养老护理员也能作为重点人才落户上海

王程是四川平昌人，高考时，他选择了长沙民政职业技术学院学习养老服务相关专业：“听家里人说我们正进入老龄化社会，养老行业人才缺口大，就想着读这个专业好找工作。”

王程就读的班级是由上海市杨浦区社会福利院定向培养的。从大二开始，同学们每年都到福利院见习，从观摩了解到顶岗实习，20多名95后一起在养老护理一线长知识、受锻炼。

顶岗实习和入职之初，王程主要负责照护失智失能老人。他早上6点上岗，工作繁琐又辛苦：要扶抱老人几十次，为他们翻身、喂饭、擦洗身体、更换衣物。有一次上夜班，他在为一位没有行动能力的爷爷换纸尿裤时，爷爷控制不住小便，王程双手全湿了：“当时只想着来不及了，不要弄脏老人的衣物。为了把老人照顾好，我苦点累点没什么。”

除了辛苦，王程还会碰上患有认知症的老人闹脾气、不肯配合，比如有位老人吃过饭却忘记了，向儿女告状，说护理员不给他吃饭。“那段时间，不少同学因为委屈都哭过。”王程说。

在杨浦区社会福利院工作近20年的院长乔毅皓看在眼里：“他们还只是父母眼里的孩子，一下子进入照料高龄老人的福利院，又必须利落高效、耐心细致地照料他人，这些年轻人能在养老护理员岗位上坚持下来，不容易。”

工作期间，有一位高龄老人王爷爷给了他很大触动。老人瘫痪卧床，不能说话，王程为他服务几个月，也没有多少言语交流。但碰到有一天王程轮休，王爷爷却倔强地不肯接受其他人喂饭，直到看到他，才顺从地张嘴吃饭，还对着王程笑了一下。

“就是笑的那一下，让我下定了决心。”王程说。

一步一个脚印，与养老行业一同成长

王程2018年大学毕业，和20多名同学进入杨浦区社会福利院工作，他们中的大多数仍留在这里。日日与老人们为伴，不少人已经走上管理岗位，成为部门主管甚至分院院长。这批科班培养、朝气蓬勃的年轻人为福利院注入了难得的新鲜血液，民政部门和福利院也爱才惜才，着重培养。

王程的成长，更是一步一个脚印。读大学时，他就获得了全国职业院校护理竞赛特等奖。入职后，作为“竞赛型选手”，他多次参加全国、市、区的养老护理行业竞赛，在“中国技能大赛——第九届全国民政行业职业技能竞赛养老护理员职业竞赛”中斩获个人二等奖，并带领杨浦区社会福利院护理部青年团队获得“杨浦区青年文明号”称号、“上海市青年五四奖章（集体）”称号等荣誉。他也由此被评定为上海市首批养老护理高级技师，随后又成为上海首位作为重点人才引进落户的养老护理员。福利院建设“数字化养老院”，王程还当起了“线上养老院”的负责人。

如今，王程的日常工作是在福利院护理部担任主管，制定护理员工作计划、确立考核制度、细化护理操作规范。此外，他还有另一重身份：2023年，在杨浦区民政部门支持下，由王程牵头成立了养老护理行业的技能大师工作室，负责为养老护理人员和居家照护者上课，传授专业知识、培训技能。

“这几年，养老机构在增加，杨浦区12个街道都有养老院、为老服务中心、日间托老所。不少职业院校开设了养老服务专业，还有了本科生、研究生，新员工都需要入职培训。民政和人社部门前不久发布了养老护理的新八级工政策，上海对不同职级的技师给予补贴，此外，在岗人员考核晋升也需要培训、带教。”说起近年来养老行业的变化，王程如数家珍，对于未来，他也有专业思考，“许多老人选择居家养老，我们要尽量将养老机构的专业服务向社区辐射，尤其对那些高龄、失能老人，要向他们的家人普及生活照料、临床护理、安全应急、精神慰藉等知识技能。”

当“90后”遇上90后，人生会有不一样的火花

2024年8月，王程和同在杨浦区社会福利院工作的同学罗鑫登记结婚。为了减轻年轻人的经济压力，福利院特地在宿舍区为他们辟出一间“夫妻房”。从落户上海、解决住房到成为劳动模范，王程深切感受到有关部门对养老服务行业的重视，对技能人才的激励。

如今，他越来越深地融入上海生活，在养老行业扎根下去。妻子罗鑫笑他作为四川人“越来越不能吃辣”，他则自豪于自己业务有长进，“和讲上海话的爷爷奶奶交流，已能听懂七八成”。

跟着王程行走在福利院，可以感受到他在这方天地里得到的历练，沉淀下的感情，还有与老人为伴带来的性格转变。

半路上，一位90多岁的老奶奶拦住他“告状”：“护理员今天又没给我吃药。她是故意的。为什么不给我吃药？”她翻来覆去地重复着这件事，情绪激动。

王程笑呵呵地听着，一边解释和安慰，一边找空当转换话题：“您女儿哪天来看你？”“您年轻时是做什么的？”……老人患有认知症，近来出现被害妄想症状，几乎天天要找人“告状”。“我们想过很多办法说服她，但她很固执。我们得尊重她的认知。对这类患病老人，不要讲太多道理，恰当沟通有时更加有效。”王程解释。

“这里很快就要开设认知症老人照护专区了，怎么划分区域、房间布局、设立管理制度，都是新的挑战。”走过正在装修的1号楼时，他告诉记者，“认知症照护有专门培训，需要明确关键的知识，不能有漏洞。”他笑笑又解释：“我以前只想一个人把事情做到最好，但现在要带领一群人，责任也更大了。”

目前，福利院里住着500多位老人，平均年龄超过91岁。“‘90后’遇上90后”，两个时代的人在一起，也会擦出不一样的火花。这两年，杨浦区社会福利院因为推出“世界名画老人模仿秀”“乘风破浪的奶奶”“老上海名媛奶奶月历牌”等新媒体作品而有了“网红养老院”之名。

新颖而多彩的活动，让老人们有了更多欢声笑语，也帮助社会大众一点点转变对变老和养老院生活的看法。

“我觉得我们很幸运，早早进入了养老这个‘朝阳行业’。一定要成为养老护理的中坚力量，用我们的专业服务托起老年人的幸福晚年，为国家老龄事业作出更大贡献。”王程说。

《 人民日报 》（ 2025年05月09日 19 版）