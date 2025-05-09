马拉松“成长的烦恼”如何解

随着全民健身理念深入人心，跑步成为不少人健身的首选。作为跑步界的“顶流”之一，马拉松赛事的热度更是持续攀升。据统计，仅4月20日一天，全国就有40多场马拉松开跑，参与人数合计超过41万人次。

从专业竞技到大众赛事，马拉松对个人是体能和意志品质的双重考验，对城市是助力拉动消费、促进发展的新抓手。不过，马拉松蓬勃发展的同时，“成长的烦恼”也越来越明显。比赛中，替跑、抄近道等违规行为和补给不足、医疗保障不到位等问题时有发生；同时，同质化、缺乏特色等短板也有待弥补……这些“烦恼”不仅影响了参赛者的体验、埋下安全隐患，更有损马拉松运动的长远发展。

消除“烦恼”，首先要保证安全有序。随着马拉松赛事多点开花，无论是医疗救援、交通保障，还是志愿者培训，都有必要不断优化，加快实现赛事服务从“有”到“好”的提升。同时，赛事的公平公正也很重要。坚守体育精神，加强赛事监管，严厉打击各类违规行为，提供公平公正的比赛环境，才能让参赛选手更安心、放心地享受运动的乐趣。

推动马拉松运动更好发展，还须在多元多样上多花心思。受欢迎的赛事绝非千篇一律的“复制粘贴”，而是要因地制宜，打造差异化品牌。有的地方创新玩法，不同跑者可以用轮滑鞋和跑鞋丈量同一条赛道，有的将赛事与历史文化深度融合，还有的通过多种科技手段提升赛事体验……种种创新举措既为马拉松注入了新活力，也让参赛者沉浸式感受不同城市的独特魅力。

历史悠久、关注度高，马拉松成为许多城市办赛引流的当然之选。“成长的烦恼”不可怕，做好公平公正，力求多元多样，既让参赛者尽情享受运动，也让组织者更有效地将赛事流量转化为消费留量、发展增量，马拉松就有望成为进一步激发全民健身活力、助力城市发展的舞台。

《 人民日报 》（ 2025年05月09日 15 版）