规范诊疗之下，红斑狼疮病情可控

近些年，“红斑狼疮”一词频频走进大众视野。如何科学看待这一疾病？常规体检能发现吗？记者采访了深圳市人民医院风湿免疫科主任医师刘冬舟。

刘冬舟介绍，系统性红斑狼疮（以下简称“红斑狼疮”）是一种累及多系统多脏器的慢性自身免疫病，多见于育龄期年轻女性。正常情况下，免疫系统会保护自身机体不受病原体伤害，但红斑狼疮患者的免疫系统出现紊乱，错误地攻击自身健康组织和器官。

“很多人将红斑狼疮理解为一种无法治愈的致命疾病。事实上，虽然目前没有根治方法，但它并不是无法控制的。”刘冬舟说，随着医学水平的进步，尤其是红斑狼疮生物制剂领域的发展，红斑狼疮患者的生存率大幅提升，5年生存率可达90%以上，10年生存率也将近90%。患者应树立对疾病治疗的信心，尽早规范诊疗，有效控制病情。绝大多数患者病情可实现长期缓解，回归正常生活。

常规体检能发现红斑狼疮吗？刘冬舟表示，红斑狼疮疾病复杂，常规体检可能难以发现，但能够发现贫血、白细胞减少、血小板减少、血尿、蛋白尿等红斑狼疮导致的异常指标。部分体检项目中涵盖抗核抗体、抗双链DNA抗体等自身抗体筛查项目，有助于在早期发现红斑狼疮。另外，直系亲属若患有红斑狼疮，建议主动就医筛查。

红斑狼疮的症状多样且较为隐匿，容易和其他疾病混淆。面部蝴蝶形皮疹是红斑狼疮的典型标志之一，又被称为“蝴蝶斑”，通常出现在两颊和鼻梁上，形状很像蝴蝶的翅膀。此外，也有人会出现脱发、口腔溃疡、关节僵硬、关节肿痛、肌肉无力或疼痛、泡沫尿、血尿、下肢或全身水肿等表现。

刘冬舟表示，红斑狼疮患者的临床表现差异很大，有些患者只累及皮肤、关节，部分患者可能同时累及肾脏、心脏、肺、脑等多个器官系统，因此须基于患者的临床表现、受累器官系统类型、疾病严重程度及药物治疗反应等综合考量制定并调整治疗方案，目前仍主要采用激素及传统免疫抑制剂治疗。近几年，生物制剂在治疗中的地位不断提升，可帮助减少传统药物副作用，改善疾病整体预后。

专家提醒，红斑狼疮患者应尽量避免导致病情加重或复发的因素，如日晒、熬夜、过度疲劳、感染等。应科学认识红斑狼疮，消除对疾病的焦虑与恐惧情绪，减轻心理压力，树立乐观的生活态度，保持健康科学的生活方式，积极配合医生诊疗，才能更好地控制病情、提升生活质量。

《 人民日报 》（ 2025年05月09日 10 版）