组团狂退演出服，“薅羊毛”之风当刹

近日，辽宁沈阳一职业技术学校60多名学生集体网购衣服，参加完运动会后又组团以“质量问题”为由退货退款，导致店主服装链接被封3个月，损失8000元左右。令人不忿的是，衣服没摘吊牌却有穿着痕迹，显然是恶意退货。店主表示，学校已就此事道歉，并承诺回收服装、承担相关费用。

有人网购图书阅读后无正常理由退款、有人购买高端相机单次使用后无故退货……这些恶意退货行为，暴露出部分消费者滥用退货规则“薅羊毛”的乱象。“七天无理由退货”，初衷是电商平台希望保障消费者合理退货权。一些人却利用规则漏洞占便宜，既违背市场经济的诚信原则，也损害了商家的正当权益，甚至涉嫌违法。

“薅羊毛”行为一旦被更多消费者效仿，必然会挫伤诚信商家的积极性，甚者可能导致一些中小商家的经营难以为继。经营主体利益被恶意侵占，市场还如何活跃？市场不活跃，消费者选择权怎能不受影响？部分人一时的“小聪明”，损害的是消费者群体的长远利益。

刹住“薅羊毛”的歪风，制度保障必不可少。推荐性国家标准《售后服务 无理由退货服务规范》已于5月1日起实施，其中对退货的商品范围和商品完好性都做了详细规定，退货有要求、有流程，不能再“任性”。相关电商平台可以此为依据完善退货审核机制、规范日常交易行为，对集体退货、异常退货情况，不妨结合订单时间、退货理由等数据进行核查，避免不合理退货行为伤害商家权益。市场监管部门也应细化完善退货的举证责任和判定标准，加大对恶意退货等行为的处罚力度。

大家之所以对此事非常关注，还因为涉事主体是在校师生。教育机构和教师，承担着立德树人的重任，应积极向学生传递正确价值观。要加强对学生的诚信教育和规则意识培养，将品德教育融入日常教学。

市场经济的诚信原则，需要全社会共同维护。制度加强监管、平台完善保障、消费者和经营者遵守规则。唯此，消费环境才能持续优化，消费者才能拥有更好的消费体验。

《 人民日报 》（ 2025年05月09日 10 版）