世界卵巢癌日：到了中年腰围突增？警惕卵巢癌

今年5月8日是世界卵巢癌日。卵巢癌是指生长在卵巢上的恶性肿瘤，多见于绝经后的妇女，但近年来也有年轻化的趋势。

浙江中医药大学附属温州市中医院肿瘤内科主任医师陶玉在接受人民网采访时介绍，卵巢癌具有隐匿性病理特征，被称为“妇癌之王”。卵巢深藏盆腔，早期症状如腹胀、消化不良、食欲不振、疼痛、排尿困难等易与消化系统疾病混淆，导致大多数患者首诊科室分散。值得注意的是，约10%患者出现特征性“腰围进行性增大”，这种恶性腹水征象常被误判为单纯肥胖。

陶玉表示，根据目前的研究，卵巢癌发病风险与遗传、生殖、长期性激素治疗等因素显著相关。“早发现、早诊断、早治疗”对于卵巢癌的预防和治疗尤为重要，能有效提高癌症患者的五年生存率。在早期高危筛查中，血液CA125检测联合阴道超声检查，可提升高危人群早期检出率。对于40岁以上的女性，应建立年度妇科专项体检，具有以下特征的人群尤其要重点关注：月经初潮早（＜12岁）或绝经晚（＞55岁）；持续2周以上的腹胀、尿频、腰围增大等症状；有卵巢癌家族史者。

“虽然卵巢癌尚无明确、特效的预防措施，但女性可以通过保持良好的生活习惯保护卵巢功能。”陶玉建议，运动方面，女性可尝试慢跑、跳绳、散步、瑜伽等运动，促进身体血液循环和荷尔蒙分泌，一定程度上滋养卵巢；饮食方面，多食富含维生素与微量元素的食物，如苹果、柠檬、海带、紫菜、海草等。还要多食豆类食物，比如豆腐、豆浆、豆干等，可帮助调节女性雌激素分泌。此外，不熬夜，不抽烟喝酒，保持心情舒畅，都是保护卵巢功能积极有效的措施。