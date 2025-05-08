直播预告：血友病个体化预防治疗的现状、挑战与未来

预防治疗是血友病管理的重要策略，通过规律补充凝血因子，可以有效降低出血风险、保护关节功能，从而改善患者预后。近年来，个体化预防治疗也逐渐成为血友病治疗领域的热点，这种治疗方式相较于常规预防治疗有着独特的优势。如今中国血友病预防治疗的现状如何？提高个体化预防治疗又会为患者带来哪些获益呢？

5月9日（周五）16:00-17:00，江苏省苏北人民医院血液内科主任孙梅做客“人民好医生”直播间，与大家一起分享关于血友病预防治疗的最新进展和实用建议，欢迎届时收看。

专家简介：

孙梅，江苏省苏北人民医院血液内科主任。扬州市医学会血液学分会主任委员，中华医学会血液学分会血栓与止血学组委员。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP

直播在人民好医生App进行，请扫描二维码下载或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。

声明：本材料仅供疾病教育时使用，不用于任何推广目的。如有任何问题，请咨询医疗卫生专业人士。