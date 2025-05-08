有条件的二级及以上综合医院要开设老年医学科

新华社北京5月8日电（记者李恒）记者8日从国家卫生健康委获悉，近日印发的《老年医学科建设与管理指南（2025年版）》明确要求有条件的二级及以上综合医院要开设老年医学科，并细化科室设置、人员配备、服务模式等标准。

新版指南在2019年试行版基础上修订而成，强调老年医学科应当以老年患者为中心，强化老年人群重点疾病的早期筛查与早诊早治，在做好各种疾病诊疗的同时，规范开展老年综合评估，强化老年综合征管理与共病处理，加强安全用药指导，关注老年人心理健康，最大限度维持或改善老年人功能状态、提高其独立生活能力和生活质量。

根据新版指南，老年医学科应当设置门诊诊室、病房、综合评估室。三级综合医院老年医学科住院床位数不少于20张，二级综合医院不少于10张。老年医学科门诊、病区及相关公用场所应当执行国家无障碍环境建设有关法律法规，进行适老化改造，符合老年患者活动场所及坐卧设施安全要求。同时，应当配置基本抢救设备，包括气管插管设备、简易呼吸器、心电监护仪、心脏除颤仪等。鼓励医院设置辅助洗浴设备、电动护理床、自主转运装置、肠内营养液输注泵、康复训练设备等。

新版指南要求，老年医学科要逐步建立多学科团队工作模式，根据临床工作需要，主动吸纳内科、肿瘤、中医、康复、精神心理、护理、药学、营养等各专科医护人员，开展多学科联合诊疗、共病诊疗特色服务，积极应用中医适宜技术和中西医结合诊疗方案，推动老年医疗服务从单病种诊疗模式向多病共治模式转变。

在人员配备方面，老年医学科每张病床应当配备医师不少于0.3名，配备护士不少于0.6名。老年医学科医师配置应当确保落实三级查房制度。鼓励医院配备康复治疗师、营养师、心理治疗师、临床药师等人员。