家庭餐桌 邂逅杂粮之美

小米、绿豆、红豆等五谷杂粮，以它们独特的魅力成为不少人餐桌的重要角色。本期人民优选来了，带你了解各类杂粮的不同烹调加工方法，一起邂逅杂粮之美！

人民优选来了——

本期指导专家：中国农业科学院作物科学家 刁现民。