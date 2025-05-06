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人民优选来了

家庭餐桌 邂逅杂粮之美

陈子源

2025年05月06日10:59 来源：人民网

小米、绿豆、红豆等五谷杂粮，以它们独特的魅力成为不少人餐桌的重要角色。本期人民优选来了，带你了解各类杂粮的不同烹调加工方法，一起邂逅杂粮之美！

人民优选来了——

本期指导专家：中国农业科学院作物科学家 刁现民。

(责编：杨虞波罗、吕骞)




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