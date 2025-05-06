科学防治肺癌 早期筛查至关重要

2025年4月15日至21日是第31个全国肿瘤防治宣传周。为扩大癌症防控科普宣传，倡导每个人做自己健康的第一责任人，人民健康开展“人民好医生·金山茶花计划”系列肿瘤防治科普，邀请金山茶花计划专家做客人民好医生，围绕肿瘤防治进行系列科普，助力形成加强肿瘤防治的良好社会氛围。

肺癌作为全球发病率和死亡率最高的恶性肿瘤之一，其诊疗格局随着精准医学和免疫治疗的发展产生了巨大变化。南昌大学第二附属医院肺癌专病中心主任、主任医师刘安文，广东省人民医院肺内科医师、副研究员刘思阳做客“人民好医生”直播间，分享肺癌防治的精准治疗策略。

肺癌高发态势严峻，早期筛查迫在眉睫

刘安文介绍，我国肺癌发病率和死亡率持续上升，每年新发病例约106万，占全部恶性肿瘤的22%，死亡人数达73万，占全癌种死亡人数的40%，居肿瘤死亡原因之首。肺癌高危人群包括吸烟者（包括二手烟暴露者）、有职业暴露史者（如接触石棉、煤烟等）、有肺癌家族史者以及合并慢性阻塞性肺疾病者。肺癌早期治愈率接近100%，但我国大部分患者确诊时已为中晚期。因此，早期筛查至关重要，特别是对于高危人群，应定期进行低剂量胸部CT筛查。

刘思阳表示，肺癌临床表现症状呈多样性，包括咳嗽、咳血丝痰、胸痛、头晕头痛、骨痛等，甚至部分患者无明显症状。40岁以上人群应每年进行胸部CT筛查。确诊肺癌需结合影像学检查（如胸部CT、PET-CT、头颅增强MRI）和组织活检（如CT定位肺穿刺、支气管镜活检等），并进一步通过二代测序明确基因变异类型及PD-L1表达情况，以指导治疗决策。

肺癌脑膜转移是最凶险的并发症，需警惕早期信号

刘安文介绍，脑膜转移是肺癌最凶险的并发症之一，患者生存期仅4-6周。脑膜转移的早期预警信号包括头痛、恶心呕吐、视物模糊、耳鸣、腰背部疼痛等。肺癌患者，尤其是接受靶向治疗的EGFR突变或ALK融合阳性患者，在治疗过程中若出现上述症状，需高度警惕脑膜转移可能，及时进行脑部核磁共振或腰穿脑脊液检查。

刘安文分享关于肺癌治疗的多种手段，包括手术、放疗、化疗、靶向治疗和免疫治疗等。早期患者首选手术或消融放疗；中期患者可结合手术与辅助治疗，如辅助靶向、辅助免疫或辅助化疗；晚期患者以全身药物治疗为主，必要时联合局部治疗手段。治疗方案需根据患者病情、肿瘤特征及并发症个体化制定。

多学科融合提升诊疗水平，精准医学改变治疗格局

刘思阳表示，经过临床研究，免疫治疗（针对PD-1/PD-L1靶点的免疫检查点阻断剂）在肺癌治疗中占据重要地位，适用于驱动基因阴性患者。靶向治疗则适用于存在驱动基因突变，如EGFR突变、ALK融合等的患者。治疗过程中需监测肝肾功能、血常规、甲状腺功能等指标，以预防和管理治疗相关副作用。

刘安文介绍，南昌大学第二附属医院肺癌专病中心通过整合放疗、化疗、外科等多学科资源，为患者提供全程规范化管理。中心每周进行多学科讨论，为每位患者制定个体化治疗方案，涵盖诊断、治疗及康复全过程，显著提升了患者生存率和生活质量。

两位专家均建议，预防肺癌需戒烟限酒，避免长期在二手烟暴露的环境中生活，保持健康生活习惯，加强体育锻炼，高危职业人群需做好防护，定期进行肺部低剂量CT筛查。同时保持心情愉悦、适当锻炼、健康饮食对肺癌预防和治疗均有积极意义。患者在治疗过程中要调整心态，保持乐观情绪，有助于提升治疗效果。

肺癌防治需要全社会共同努力。通过提高公众认知、加强早期筛查、推进规范化治疗和全程管理，进一步提高肺癌患者的生存率和生活质量。希望患者、家属与医护人员携手，共同战胜疾病。