中国携手上合伙伴共促健康可持续发展

近日，上海合作组织（以下简称“上合组织”）成员国第八次卫生部长会议在陕西省西安市举办。各方围绕“共促健康可持续发展、共享健康未来”这一主题开展讨论，同意进一步深化在应急医学、初级卫生保健、数字健康、传统医药等领域的合作。

卫生健康是上合组织框架下的重要合作领域，也是中国作为2024—2025上合组织轮值主席国，与各方开展合作与行动的重点方向之一。近年来，从免费义诊到技术援助，从人才培养到机制建设，中国与其他上合组织成员国一道，携手应对全球性威胁和挑战，推动构建人类卫生健康共同体，为维护各成员国人民健康福祉作出重要贡献。

用仁心仁术书写医者大爱

“中方开展的‘健康快车·光明行’项目尤为引人注目，堪称上合组织框架下务实合作的典范”

在塔吉克斯坦共和国眼科中心，一位104岁高龄的老人成功接受白内障手术，揭开纱布的那一刻，她露出久违的笑容——这是发生在2024年夏天的一幕。为老人做手术的医生，来自北京协和医院。当时，中国医疗队正在当地开展“健康快车塔吉克斯坦光明行”活动。在十多天的时间里，中国医生为500多名白内障患者实施了免费手术。“啦哈嘛特（塔吉克语：感恩与感谢）！”这是患者们对中国医生说得最多的话。

“每位重见光明的患者都对中国医疗队充满感激。”塔吉克斯坦共和国眼科中心主任马妮扎·穆明诺娃表示，塔中在医疗卫生领域的合作具有重要意义，能够进一步加深两国人民的友谊。

2022年9月，中方在上合组织成员国元首理事会第二十二次会议上宣布，“未来3年为本组织国家的民众免费实施2000例白内障手术”。近年来，中国以实际行动践行大国承诺。中国医疗队多次赴吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦等国开展工作，为当地民众免费实施了2000多例白内障手术。同时，中国还推动设立中吉、中乌健康快车防盲合作中心，中塔合作中心也在筹建中。

远道而来的中国医疗队，用仁心仁术书写医者大爱，得到上合组织成员国民众的高度认可。在乌兹别克斯坦，一位80多岁的老奶奶经过手术后重见光明，她亲手为中国医生缝制了一块坐垫；在巴基斯坦，中国援巴先天性心脏病治疗紧急项目专家组为8名患儿进行了免费手术，一位患儿的母亲激动地说，“如天使般的中国医生给了我们希望与安宁”；在白俄罗斯，当地患者用翻译软件搜索汉字，在寄给医疗队的感谢信里一笔一划写下“谢谢”……

在上合组织成员国第八次卫生部长会上，上合组织秘书长努尔兰·叶尔梅克巴耶夫表示，上合组织成员国总人口占全球总人口接近一半，唯有建立具有韧性、普惠包容的医疗卫生体系，方能有效应对当今时代挑战。中方开展的“健康快车·光明行”项目尤为引人注目，堪称上合组织框架下务实合作的典范。

培养一支“带不走的医疗团队”

“中国先进的医疗技术、经验与设备走进多个上合组织成员国，不仅为更多患者带来健康福音，也为技术交流与人才培养注入‘源头活水’”

“合谷穴定位要结合患者掌骨解剖特征……”近日，在乌兹别克斯坦塔什干国立医科大学，中乌中医药中心第五批医疗团队队长彭进正在教授中医理论，学生们凝神倾听，不时记录。历经两年发展，中乌中医药中心已建成集中医门诊、教育培训、科研协作于一体的综合平台，累计服务当地患者逾1.5万人次，培养医学人才500余名。

“中国不仅送来诊疗技术，更帮助我们培养了一支带不走的医疗团队。”乌兹别克斯坦卫生部传统医学科学与实践中心主任贾姆希德说。

当前，中国与上合组织成员国在中医药领域的交流合作日益活跃。近日，来自俄罗斯、哈萨克斯坦的23名外籍医生来到陕西西安，参加“岐黄丝路”第七期2025中医药诊疗技术国际培训班，开启中医药文化、中医适宜技术的体验与学习之旅。自2019年第一期培训班举办以来，已累计培养了来自俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦等多个国家和地区的近500名中医药爱好者和医务工作者。

授人以鱼，更授人以渔。近年来，中国先进的医疗技术、经验与设备走进多个上合组织成员国，不仅为更多患者带来健康福音，也为技术交流与人才培养注入“源头活水”。

“当地医生每天在中国专家组的疑难病例会诊中提升自我、总结经验，与中方专家共同探讨诊疗方案。”谈起“健康快车塔吉克斯坦光明行”活动，塔吉克斯坦中央眼科医院院长玛尼扎·穆米诺娃说，中国医生在角膜移植、青光眼及眼底病治疗等领域有深入研究，期待双方在更多专业领域开展交流合作，让更多塔吉克斯坦患者受益。

在巴基斯坦俾路支省瓜达尔，中巴友谊医院于2024年5月正式投入运营，吸引许多外地患者慕名前来就医。“这座医院建成前，瓜达尔地区医疗资源十分匮乏，老医院设施简陋，诊疗手段单一，即便是最基础的身体检查，都要长途跋涉去500多公里外的卡拉奇等大城市。”该院院长阿凡·法伊克·扎达说，“CT扫描仪、X射线仪、医学实验室……现在，我们感谢中国提供的先进设备，这对当地人来说是很大的福气。”

引领双多边合作走深走实

“由中国医院协会推动成立的上合组织医院合作联盟不断扩容。自2018年成立至今，联盟成员已扩展至134家医疗机构”

“坚持务实合作，共同推进卫生健康事业发展。坚持开放创新，共同推动医学科技进步。坚持互鉴共促，共同促进卫生健康领域人文交流。坚持多边主义，共同推进全球卫生治理。”上合组织成员国第八次卫生部长会上的中国声音，引起与会各方的高度赞赏。

自2010年以来，上合组织已成功举行八次成员国卫生部长会议，通过持续对话、完善制度框架，为国际卫生领域的政策协同、交流互鉴、务实合作搭建起重要平台。作为上合组织成员国之一，中国提出构建上合组织卫生健康共同体等一系列主张，为各成员国加强卫生健康领域务实合作指明了方向。

2023年10月，在上合组织成员国政府首脑（总理）理事会第二十二次会议上，中方倡议建立中国—上合组织应急医学合作中心。5个月后，该中心依托北京大学人民医院揭牌成立。在2024年9月举办的首届中国—上合组织应急医学国际论坛上，该中心发起“应急医学合作发展”倡议，提出建立上合组织应急医学数据库等具体举措，推动应急医学合作进一步迈向体制化机制化。

统计显示，由中国医院协会推动成立的上合组织医院合作联盟不断扩容。自2018年成立至今，联盟成员已扩展至134家医疗机构。依托该联盟，中外医院在5G远程手术、专科共建、建设跨境医联体等领域开展务实合作。

作为上合组织2024至2025年轮值主席国，中方表示，将围绕“上海合作组织可持续发展年”这一主题，在全球发展倡议八大重点领域开展一系列合作与行动，其中就包括公共卫生领域。

在日前举行的上合组织成员国第八次卫生部长会上，各方同意进一步深化在应急医学、初级卫生保健、数字健康、传统医药等领域的合作。本次会议还首次以“上海合作组织+”的形式举行，邀请成员国之外的对话伙伴国及世卫组织西太平洋、欧洲区域主任参会，充分体现各方在推动公共卫生多边合作上的积极意愿与共识。

“小船孤篷经不起惊涛骇浪，同舟共济方能行稳致远。”与会的世界卫生组织欧洲区域主任汉斯·克鲁格说，中国领导人的这句话一直萦绕在他的脑海中。公共卫生危机不分国界，国际卫生合作尤为重要，需要各方并肩携手应对共同挑战。