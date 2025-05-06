美食，省不下来的庖厨功夫

网络作家三生三笑的《粤食记》，是2024年度“中国好书”中唯一一部网络文学作品。小说以粤菜传人麦氏父子跨洋创业为线索，将美食寻味之旅与文化寻根之旅融为一体。老麦的独生子麦希明与搭档程子华归国后，和广东老字号“阿茂粉店”的林氏姐妹相遇。四名年轻人志趣相投一同创业，寻味岭南、改良粤菜，开创出餐饮新潮流。

这是一部细节大于情节的小说。处处盛开的细节，围绕一道道精美的菜品出现，故事展开的过程，就是作者这个“语言的大厨”不停“上菜”的过程。肠粉、艇仔粥、虾饺、文昌鸡……作者以活色生香的细节，带我们品味每一道菜的色泽、香气、味道。读者的感官在“品味”粤菜的过程中不断苏醒，得到细微而确定的满足感和幸福感。

《粤食记》中的美食书写可以一分为二。一是“食之形”。对食材、作料、器具的挑选，对刀工、火候、手工的讲究，对菜品之色、香、味、形、器的详述，是小说叙事的主要内容，也是细节展开的主要方式。二是“食之意”。小说中有一道“形意汤”，做法是取十八味煲汤荤料，放入新瓦罐慢火细煲，煲到汤料连皮带骨尽化，在吸足了汤汁的瓦罐内放进冰块，封口后大火猛蒸。这道菜，“得其意，去其形，留其味，守其真”，超越了“食之形”的物质享受层次，进入了“食之意”的精神品位层次，是对岭南文化、中国意蕴的生动演绎。

如果说“食之形”是《粤食记》的骨肉肌理，那“食之意”就是小说的精神魂魄。这里的“意”，是积淀了上千年的民俗和观念，是烫鸡肝时的讲究，“肝属木，当舒展，当嫩滑，当平顺”；是吃莲子时，想到“一颗莲子清心火，忆起十年寒窗苦……”；是将粤菜中的小炒皇比作粤剧梆簧师傅的精妙，“粤剧台上如果只有花旦小生，没有了那些敲锣鼓打梆簧的，又怎么能称得上一台好戏？”

小说叙事的基本矛盾，也在美食的形意之间展开。意比形多出来的，是省不下来的庖厨功夫，是沉淀在食材、刀工、火候、器具之中的漫长岁月。现代快餐文化，追求的是外观、程序、效率、厨技，去意留形；传统粤菜文化，讲求的是意蕴、经验、精作、厨艺，是形意兼备。二者之间的矛盾，是慢的古典时间与快的现代时间的矛盾，也是“意”的文化诗学与“形”的商品美学的矛盾。

以麦希明为代表的新派粤菜传承人，通过思索形与意的关系，打开了创业的思路。这在小说中表现为他们与其他餐饮集团的观念之争和商业之战。最终，在“阴阳调和”的中国哲学中，麦希明找到了形意兼备的融合之道，让中华美食文化在折而不断、新而不浮的传承与创新中，延续了下来。

网络文学的常规写法，是注重“爽”，重复书写上升、成功、舒适、快乐等世俗快感。严肃文学的写法，是关注“美”，在美的情节与细节面前驻足、观察、停留。《粤食记》不仅从“形”的层面上，写出了爽感，还从“意”的层面上，写出了美感。这种美感，是年轻的创业者们用汗水与创意，打开餐饮行业新天地的辛勤劳动之美、青春活力之美、文化传承之美。融合网络文学与严肃文学之长，成就了《粤食记》的雅俗共赏。

（作者单位：中国作协网络文学中心）

《 人民日报 》（ 2025年05月06日 20 版）