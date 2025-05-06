“哪位同学练过脊柱健康操？”听到提问，山东省日照市天宁小学200多名5年级学生齐刷刷地举起手。“全都练过，我们学校的学生课间既跑步又做操。”该校党总支书记宋正雪说。

近日，全国青少年脊柱与视力健康专项行动（日照站）启动，第一站就来到日照市天宁小学。学生们在大课间跟着专家团队一起，专心练习全国青少年脊柱与视力健康操。

“我们将健康操纳入日常活动，帮助孩子们矫正坐姿、养成好习惯，发挥了大功效。”宋正雪说，学校每学年会开展两次脊柱与视力检测并建档，还会举办集体竞赛，“希望带动更多人关注青少年体质。”

数据显示，我国有超500万名青少年受脊柱问题困扰。自2018年起，国家体育总局在全国范围内开展青少年脊柱与视力健康推广活动。体育总局运动医学研究所副所长厉彦虎团队提出“早发现、早筛查、早干预”的综合防控方案，创编拍摄脊柱与视力健康操，编写专业指导手册和绘本，为各地开展防控工作提供专业支持和指导。

自2022年7月成为全国青少年脊柱健康管理试点城市以来，日照市已对全市25万名8—12岁中小学生进行了脊柱健康筛查，建成32个校园健康科普小屋，通过“普查+筛查+抽查”相结合的方式，实现早发现、早干预。

此外，日照市还积极推动学校、老师、学生、家长、医务人员共同参与的模式，为学生体质健康搭建防护网。通过健康讲座等形式，累计培训家长2万余人次，发放《青少年脊柱与视力健康手册》3万余册。

据统计，专家团队对当地1094名学生进行3年追踪随访后发现，脊柱问题高风险人群比例下降了21.39％，中风险人群比例下降了5.49％。

《 人民日报 》（ 2025年05月06日 15 版）