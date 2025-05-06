莫让“趁节欺客”给消费者添堵

“五一”假期，旅游市场再次迎来消费热潮。然而，酒店临时毁约涨价事件却时有发生，各平台上关于酒店毁约投诉维权的帖子也数量大增。有的游客提前数月预订房间，临近假期却被酒店临时取消订单，或以系统故障、上错房源、停电装修为由强制退单，重新预订时，房价飙升数倍。

这种行为看似是“趁节欺客宰客”的诚信问题，本质却在于供需失衡情况下商家追求“利益最大化”时的取舍。

酒店经营者应该认识到，宰客模式无异于杀鸡取卵。短期暴利或许能让个别商家尝到甜头，但长远来看，行业口碑受损、游客流失的代价，远非一时涨价所能弥补。浙江杭州“小扣百货”40多年来拒绝供应商推荐的高利润假冒伪劣产品；湖北荆门一家无名理发店坚持6元理发20多年不涨价……诚信经营之下，顾客自然会投出信任的一票，给予更为丰厚的市场回馈。

遏制趁着节假日毁约涨价的乱象，不能仅靠商家自觉，还要以硬手段加软引导，筑牢法律底线、优化平台管理，多方共同发力，构建起长效治理机制。

相关部门要加强监管，严惩违约涨价行为。近期，全国多地市场监管部门发布通知通告，要求住宿业经营者规范市场价格行为，严禁在电商平台等渠道预订房间订单生效后单方面毁约或擅自提价。此外，建议加大处罚力度，对违反者处以罚款、整顿甚至停业。同时，进一步明确涨价上限，如参考日常价格设定节假日涨幅红线，防止价格失控。畅通投诉渠道，降低消费者维权成本，对恶意违约商家实施“黑名单”“红黑榜”等制度，让失信者在市场寸步难行。

面对商家毁约，消费者要善于运用法律武器维护自身权益。注意保留相关证据，积极向平台投诉或向市场监管部门举报，也可诉诸司法途径追责。平台在处理相关投诉时也不应避重就轻，客服应积极为消费者解决相关纠纷或提供维权渠道，也可尝试为守信商家给予流量扶持与政策奖励，对违约商家进行降级、限流等处罚，推动形成良性竞争环境。

商家恪守诚信、政府严格执法、消费者勇于维权，才能共同守护旅游市场的健康生态，让游客真正实现“玩得开心、住得放心”。

《 人民日报 》（ 2025年05月06日 13 版）