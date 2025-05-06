没喝酒也可能测出酒驾？

没喝酒被测出酒驾？有人吃了1个蛋黄派后立即接受呼气式酒精测试，结果显示，酒精含量达23毫克/100毫升（达酒驾标准）；有人喝了功能性饮料红牛后酒精检测显示阳性；有人食用10颗荔枝后立即呼气，酒精含量可达89毫克/100毫升（达醉驾标准），但10分钟后，复测值归零……

“由于制作工艺或发酵等原因，食用或饮用某些食品、饮品、药品后，会测出一定剂量的酒精，容易被误判为酒驾。”山东省临沂市公安局交警支队河东大队副大队长肖振华解释，含酒精添加剂的加工食品、发酵食品和高糖水果是常见的可测出酒精的高风险食物。

蛋黄派、瑞士卷等零食，在制作过程中常添加食用酒精作为防腐剂。腐乳、泡菜、酵母面包、酒酿圆子等食物，在发酵时会产生微量乙醇。含糖量高的水果，如荔枝、榴莲、杨梅、葡萄等，在无氧条件下发酵也会产生乙醇。食用这些食物后，短时间内口腔中乙醇含量升高，容易被误判为酒驾。

此外，使用乙醇作为溶剂的药品，如藿香正气水、止咳糖浆，含酒精的漱口水、口气清新剂等日用品以及名字里就带“酒意”的醉虾、醉蟹、酒心巧克力等食品，服食或使用后接受呼气式酒精测试，都容易被误判为酒驾。尤其是饮用藿香正气水后，测试结果能达600毫克/100毫升，远超醉驾标准。

肖振华表示，若驾驶员因类似情况被测出酒驾，可主动向交警说明情况，解释近期饮食状况，最好可以提供食物、药物或日用品包装等作为佐证。随后可以漱漱口，待口腔酒精挥发后再次检测。若呼气检测仍存疑，可通过血液检测确认实际酒精含量（以血液检测结果为准）。

临沂交警提醒，驾驶人血液酒精含量大于或等于20毫克/100毫升即属酒驾，大于或等于80毫克/100毫升构成醉驾。酒驾可能面临暂扣驾照、罚款乃至刑事责任，请勿抱侥幸心理。

《 人民日报 》（ 2025年05月06日 13 版）