在道路上如何安全骑行？

随着天气变暖，在道路上骑自行车的人越来越多。骑行时有哪些注意事项？如何骑行更安全？记者采访了湖北省武汉市公安局江岸区分局交管大队法制民警冯可。

骑行时选择哪条路？冯可提醒，一般情况下必须在非机动车道上骑行，否则就违反了道路交通安全法第五十七条规定。

如果非机动车道发生严重拥堵、存在占道情况，导致骑行者不能行进，或在没有非机动车道的道路上，该怎么骑行？

“如果非机动车道无法行驶，需要根据现场情况具体处理，特殊情况下可以借机动车道的最右侧车道行驶。在没有非机动车道的道路上骑行，应当靠机动车道的右侧行驶。”冯可说。

骑行速度有限制吗？冯可说，道路交通安全法对残疾人机动轮椅车、电动自行车的速度有规定，在非机动车道内行驶时，最高时速不得超过15公里，但是并没有明确规定自行车的骑行速度。“一些公路自行车骑行时提速快，由于路况复杂，在公路骑行需要保持低速安全行驶，以免发生交通事故。”冯可补充说，非机动车不得进入高速公路。

部分骑行者有时会单手骑车，甚至双手脱把骑行。这种看似很酷的行为，隐藏了不少危险，并违反了交通规则。

依据道路交通安全法实施条例第七十二条规定，在道路上驾驶自行车，不得双手离把或者手中持物。“单手骑行或双手脱把骑行，会降低车辆操控性，尤其在复杂路况下，如湿滑路面、突发障碍路面，容易因制动不及时引发事故。”冯可建议，骑行时要养成双手控车、转弯瞭望等习惯。

道路交通安全法实施条例还规定，在道路上驾驶自行车、三轮车必须年满12周岁。“未满12周岁的儿童，生理和心理发育尚未成熟，骑车时难以稳定操控车辆，遇到突发情况时也容易慌乱、反应慢，对交通法律法规的理解也不足。”冯可建议，交管部门通过“家校警”机制，与社会各界合作开展“交通安全系列课堂”，向学生普及非机动车通行规则、盲区风险及文明骑行习惯。

《 人民日报 》（ 2025年05月06日 13 版）