驾驶电动自行车，安全提示请查收

不佩戴安全头盔、不按规定车道行驶、多人骑乘、悬挂挡风被……近两年，我国电动自行车保有量大幅增长，这一交通工具在便利群众出行的同时，也给交通管理带来一些难题。

电动自行车驾驶不文明行为有哪些？带来哪些风险？原因为何？如何治理？记者在山西省晋城市进行了采访。

——编 者

不戴头盔、逆行“抢灯”、不按规定车道行驶

不文明驾驶行为危害很大

在十字路口等红灯时，记者看到，有一些电动自行车没有按规定停在非机动车道等待区，而是超出区域停在斑马线前面，不时被右转的机动车贴近。

“这种行为很危险！”晋城市交警一大队二中队中队长郭孟奇介绍，有的电动自行车不愿意停在规定等待区，要么车头探出去，要么直接停在等待区外，带来很大的安全隐患。大型机动车右拐时，这些超出区域的电动自行车会陷入大车的视线盲区。大车的前轮刚过去，后轮就可能把没在正确位置的电动车卷入，后果不堪设想。

郭孟奇记得，当地曾发生这样一起事故，一辆电动自行车违规在机动车道行驶，左右摇晃。就在向左转弯时，电动自行车车把和机动车后视镜轻轻碰了一下，电动自行车重心不稳，驾驶人摔了下来，头部着地，造成脑出血。

“这起事故很典型，是多个不文明驾驶行为共同造成的。”郭孟奇介绍，首先是电动自行车驾驶人违规在机动车道行驶。此外，电动自行车上的后视镜被拆卸掉，驾驶人也没有回头观察周围车辆。

郭孟奇说：“变道时不注意观察后方情况，‘嗖’的一下就转弯，这样很容易让同方向行驶的车辆措手不及，引发碰撞事故。”

这起事故中，最重要的还是电动自行车驾驶人没有佩戴头盔。“其实碰撞力度不大，但没戴头盔就成了大问题。”郭孟奇说，头盔被交警称为“生命盔”。电动自行车设计时速并不高，一般情况下急刹车不会造成严重问题，但头部着地就有致命风险。

寒冷天气时，不少电动自行车都装上了挡风被，看似能抵御寒冷，实则暗藏危机。郭孟奇说：“转弯、刹车时，挡风被很容易挂住刹车把，想刹都刹不住，转向也受影响。”

还有很多人贪图方便选择逆行。“右转机动车的注意力往往在顺行来车一侧。如果注意不到电动自行车，很容易发生事故。”晋城市交警一大队三中队中队长李斌说。

闯红灯也是危险操作。有些驾驶人在绿灯变黄灯甚至刚变红灯时，为了抢那一两秒钟，不顾一切地加速冲出去。电动自行车速度没有机动车快，往往会与另一侧绿灯正常行驶的机动车产生冲突。“他们虽然起步慢，加速起来却刹不住。”李斌说。

此外，外卖骑手作为电动自行车的高频使用群体，也存在不少不文明驾驶行为。比如，按照交通法规，电动自行车横过机动车道时应该下车推行，但几乎没有人这么做。如不下车推行，容易与直行的机动车相撞，因为机动车驾驶员很难预判突然乱窜的电动自行车，一旦反应不及，事故就不可避免。

电动自行车的不文明行为一旦导致伤人事件，会更容易造成交通拥堵，使行人在道路上的安全风险增加。

法律观念淡薄、存在侥幸心理、安全意识不足

乱象屡禁不止有这些原因

为什么驾驶电动自行车的不文明行为屡禁不止？主要集中在法律观念淡薄、存在侥幸心理、安全意识不足等方面。

“很多驾驶人法律意识淡薄。”李斌在一线执法中发现，在电动自行车驾驶不文明行为的群体中，40岁以上人群和未成年人相对较多，很多驾驶人对交通法规一知半解，即便知道规则，也总怀着侥幸心理。

以车辆逆行为例，车辆靠右行驶是常识，但李斌在处理事故时发现，不少逆行的驾驶人就是认为绕路麻烦。“他们觉得自己不会出事，可危险往往就在这种时候发生。”

门槛低、处罚力度小、违法成本低也是重要原因。年满16周岁就能骑电动自行车，还不用考驾照。和机动车相比，对电动自行车违法行为的处罚较轻，这让一些人不把交规当回事。“像不戴头盔，也就罚20元钱，很多人觉得无所谓。”李斌说。

未成年人违规骑行共享电动自行车的情况也不少见。共享电动自行车按规定只能一人骑行，可有些未成年人用家长账号解锁后，几个人挤在一辆电动自行车上。“最多的时候，我见过一辆车上挤了四个人。前边蹲一个，中间再塞一个半站半蹲的，骑车人后边还坐着一个，看着都危险。”郭孟奇说道。

电动自行车的销售环节也存在问题。部分商家为了满足消费者追求速度的需求，私自给车辆改装，变成超标电动自行车。李斌介绍：“商家卖车时说速度、电池都合规，可当消费者想要更快的速度时，商家就给改装，合格证和实际车辆情况完全不一样。”一旦这种超标电动自行车出事故，驾驶人面临的处罚更严重，因为超标电动自行车可能被认定为电动摩托车，要按摩托车的标准进行处罚。

加大查处力度、强化宣传培训、打击私自改装

多管齐下治理交通违法行为

对于驾驶电动自行车的种种违法行为，交通管理部门已采取一系列治理措施。

针对不戴头盔的情况，郭孟奇介绍，交管部门一方面通过罚款来督促大家戴头盔，“被罚过一两次，很多人就长记性了。”另一方面制作了不戴头盔引发严重事故的视频，在路口交通岗亭的LED屏上反复播放。“我们就是想让大家明白，戴头盔是为了自己好，关键时刻能救命。”

郭孟奇还特别提示，戴上头盔和戴好头盔不一样，一定要把头盔系紧，而不是随便往头上一放。“不正确佩戴头盔，也是不起作用的。”为了避免使用挡风被，建议大家用手套、护膝等来代替。

交管部门还加大了对其他违法行为的查处力度，保证高峰、平峰时段都有警力，形成严管严查态势。李斌说：“我们每天都在查不戴头盔、逆行、超载这些问题，发现一起处理一起。”

在电动自行车违法行为多发的学校路段，交管部门强化校警联动。交警走进学校，给学生上交通安全教育课，通过“小手拉大手”，让学生提醒家长遵守交通法规。“很多学生回家后会和家长说，宣传效果还挺好。”李斌说。

对于外卖骑手，交管部门定期组织安全培训，讲解交规，普及安全知识。但李斌也提到，外卖平台的规则也得完善。“平台给的配送时间太短，骑手为了不超时，只能超速、逆行。”他建议平台合理调整时间，从源头减少外卖骑手的交通违法行为。如遇外卖骑手违法，交警可和平台沟通，限制其接单量，以达到约束作用。

不过，交管部门在治理过程中也遇到了难题。比如，目前对电动自行车的抓拍系统还不完善，很难通过抓拍发现并处罚违法行为。“电动自行车不好识别，执法难度很大。”李斌说。此外，超标电动自行车的源头治理也得加强，相关部门应联合起来，共同打击商家私自改装的行为。

《 人民日报 》（ 2025年05月06日 13 版）