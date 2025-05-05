新职业故事｜社区助老员王占野：用专业与温情提供“家门口”的养老服务

4月24日，在四平市地直街道社区居家养老服务中心，王占野（中）和同事与老人进行益智游戏，预防认知症。新华社记者 张楠 摄

在吉林省四平市铁西区地直街道社区居家养老服务中心，今年48岁的王占野带领社区助老员团队，用专业与温情为附近社区老人提供陪伴和养老服务。

社区养老服务能让老年人在熟悉的环境中享受照护，并保留社交圈和生活习惯。该中心由政府提供场地，招标引入第三方公司运营，将养老服务“嵌入”社区，提供“家门口”的便捷化、个性化、多元化养老服务。2023年投入使用后，逐渐成为附近社区老年人的“幸福驿站”。

王占野和同事们的日常工作，不仅是维护社区居家养老服务中心运行，更重要的是陪老人们聊天谈心、进行休闲健身等活动。他说：“陪老人‘唠嗑’特别有意义，能让老人们知道有人愿意听他们分享，这是一种实实在在的陪伴。”

如何让老人吃到方便、可口、健康的饭菜，也是王占野和同事在助老工作中经常思考的一件事。他们精心制定营养均衡的菜单，烹饪时注重软烂适口、低盐少油。老人们可以到养老服务中心用餐，王占野和同事也会为行动不便的老人送餐上门。

从送餐、送货，到助浴、协助老人进行房屋适老化改造，王占野的团队不断拓展服务边界，尽力满足老年人多样化需求，日均服务近百人次。

2024年，人社部发布了一批新职业、新工种，“社区助老员”作为一项新工种位列其中。全国有更多像王占野一样的助老员走进社区，用专业与温情提供“家门口”的养老服务。

王占野表示，他和同事将继续以更优质的服务，让老年人在熟悉的环境中乐享晚年，让“夕阳红”更加绚丽。