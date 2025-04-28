春天防风邪这几件事要做好

我国北方地区有春季多风的特点，风邪无处不在。特别是当人体的正气不足、抵御能力下降时，风邪就有可能透过我们的腠理，侵袭身体。但是如果做好防范措施，它也不会有可乘之机。那么在日常生活中，如何保护自己免受风邪侵扰呢？

春季重点防范风邪袭肺

中医认为，自然界正常的风、寒、暑、湿、燥、热（火）称为“六气”，“六气”太盛，表现出对人体有害的一面，则为“六淫”。风邪是“六淫”之首，《黄帝内经》就记载有“风为百病之长”的说法。

“风邪”属阳邪，主要易侵犯头面部、肌表腠理，比如皮肤过敏、瘙痒症，皆为风邪冲击腠理所致。当人体的正气不足、抵御能力下降时，这些外来的邪气才能透过我们的腠理，侵袭身体。

中医理论认为，春天是阴消阳长的季节，自然界阳气开始生长，阴气减少。人体与自然界相应，生理功能开始活跃，新陈代谢日渐旺盛。这时，人们的活动量开始增加，气血渐渐运行活跃，人的皮肤腠理变得疏松，毛孔开合，易感受风邪。人体的阴阳处于动态变化之中，是很不稳定的，一旦调节不当，就很容易生病。

特别是随着气温的上升，细菌、病毒易繁殖，且气候干燥，而肺脏喜润恶燥，在这样的天气环境下更易患病。因此，春季要重点防范风邪袭肺，诱发呼吸系统疾病。

春时衣着宜“下厚上薄”

春天气温变化较大，乍暖乍寒，加之人体的皮肤腠理已经开始变得疏松，故要“春捂”。体弱之人尤其要注意背部保暖。对衣着的要求是宽松舒展、柔软保温。但是，“捂”也要有分寸，捂多了、捂紧了容易出汗，经冷风一吹，更易为风寒所侵袭。

寒多自下而起，春时衣着宜“下厚上薄”。如果过早地换上裙装，容易导致关节疼痛或妇科疾患，因此青年女性尤其需要注意早春时节做好腰部以下肢体的保暖。

体弱者慎用冷水洗脸洗手

中医五行学说理论认为，水应肾，肾主骨。年老体弱者用冷水洗脸、洗手，湿寒易侵入关节，此时又无充足的阳气驱寒于外，湿寒滞留于手指关节，轻则引发指节酸痛，重则变形。此外，湿寒滞留于头面，易患头痛。

同时，洗头吹干要及时。洗头之后应及时用热风机吹干，否则，水湿留于发际中，湿寒聚于头部，由表及里深入颅内，容易导致头痛。如毛发未干又被冷风吹过，易出现“偏头风”之症。

清晨锻炼要保暖。早春清晨的气温依旧偏低，寒冷袭人，外出锻炼应注意保暖。如果身上出了汗，要随时擦干，避免穿着湿冷衣物。若再遇冷风侵扰，极易受寒生病。

过敏考虑从“风”论治

春天多风，百花齐放，是过敏性疾病高发的季节。中医认为过敏性鼻炎、皮炎等疾病是风邪致病的典型表现。

风邪与过敏原都具有致病广泛的特征，并且都以春季为主要发病季节；两者从肌表、口鼻而入，或具有相同的致病途径，都属于中医外感病邪的范畴；风邪与过敏原都具有起病急、发病快、传变迅速、病变反复发作、易为外因所诱发的共同特征。

因此，从辨病角度找出过敏原，运用祛风中药，从“风”论治过敏性疾病可取得明显效果。

日常多吃绿色蔬菜

中医认为青色入肝，绿色蔬菜如菠菜、芹菜、油菜、荠菜、韭菜、莴笋、香椿、青椒等，对肝脏有益。现代营养学研究证实，绿色蔬菜富含丰富的叶绿素、胡萝卜素、维生素 C、镁、锌、铁等，能够促进肝细胞再生，保持消化道畅通。因此，春季应多食各类蔬菜。

文/王国玮（首都医科大学附属北京中医医院）