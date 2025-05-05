内蒙古青年医疗志愿者：让青春闪着光

清晨，阳光透过医院的窗户洒进走廊，王坤从ICU出来，端起两杯咖啡走向手术室门口。“昨天我和亚东都是夜班，给他带杯咖啡，我俩提提神儿，一会儿下班去社区给居民做院前急救培训。”

今年5月4日第76个“五四”青年节，内蒙古医科大学附属医院青年志愿者服务队队员们用特殊的方式让自己的青春闪着光。

1994年生人的王坤是青年志愿者服务队队长，“我们共有30人，我算是队里年龄最大的，最小的都是‘00后’了。”

除了是青年志愿者服务队队长，王坤还是医院ICU的一名男护士。为重症患者做护理是一项繁重的工作，即使是身强力壮的王坤也常常累得想瘫坐在地上，而志愿者的工作只能在下班后参与。即便如此，他也在志愿者服务队成立的首日便报名加入了。

“我认为对人的肯定有两种，一种是别人对你的肯定，另一种是自我肯定。”对于自己选择了一种更忙碌的生活方式，王坤说，“每次去做完志愿服务，我们得到的正向反馈会令人热血澎湃。”

王坤还记清楚地记得自己和同事们第一次进社区做院前急救培训，当时还需要联系社区工作人员组织居民“上课”。“培训结束后，我们接到社区电话，说居民都问啥时候开始第二期培训。”

“这相当于我们收获了双重肯定。”王坤说，“我们一般教授的是生活中会用到的急救方式，比如心肺复苏、海姆立克。曾经有一位大娘参加完培训后，回家将这些急救方法和知识教给了身边人。当时我们都高兴坏了，觉得自己所学终于被大家所用。”

“95后”的侯亚东是感染专业的医务社工，这个专业用他自己的话来说就是，“我们是医患关系间的一座桥梁，帮助患者解决医护人员来不及解决的事，做好医护人员的后备力量。”

平日里，侯亚东奔波于各科室和手术间，帮助患者传达“心声”、申请医疗救助基金，甚至作为心理导师陪伴每一位即将进入手术室的患者。

侯亚东是内蒙古医科大学第一批医务社工专业毕业的学生之一，在参加工作前，他对自己的专业并没有过于深厚的了解。“我们上学的时候什么都学，心理学、社会福利……感觉像个医学行业的杂家。”

大学期间，侯亚东对自己的职业规划有些迷茫，“进入医院工作后，我发现我所学的知识能非常吻合地运用到志愿者身上，所以进入医院的第一时间我就报名参加了青年志愿者服务队。”

上班和下班后的工作生活内容雷同，侯亚东却并未觉得乏味，反而带给自己不少成长。“我们的志愿者队伍中大多是医护人员，对于医疗专业知识他们信手拈来，但针对一些特殊群体的心理问题、社会问题，我就可以帮上忙。”

侯亚东说，让他认识到自己的重要性是在手术缓冲区的一件事：“手术缓冲区里会有即将进入手术室的患者排队，这里家属无法进入，医护人员又需要做很多术前准备，这时候我就负责陪伴。曾经有一位年过耄耋的老人进入手术室前，家属递给我一部手机，让我给老人拍一张照片，我突然意识到，这也许是老人与家人的最后一面。”

如今参加工作已有6年时间的侯亚东已经习惯了“陪伴”，他是目前医院里唯一的医务社工，每天的住院患者有3000名，陪伴在每个有需要的患者身边是他的职责。“我们青年志愿者服务队就是想用年轻和热血感染大家，让医疗行业变得越来越有温度。”

内蒙古医科大学附属医院志愿者服务总队队长翁兆平告诉记者，目前，医院共有在册志愿者500余人，包括医护人员、患者及家属、在校大学生、社会志愿者等，下设肿瘤互助、造口、肾友、麻醉科、青年志愿者等9支服务分队。

2019年至今，医院志愿者服务总队把优质的医疗服务送到草原深处，开展公益活动近百项，服务上千次，涉及患者及农牧民20余万人。(完)